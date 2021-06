Alertan del deterioro rampante del puente romano de Cerezo

La humedad se siente, e incluso se ve, a una distancia considerable, de unos cuantos metros: no hace falta estar bajo el puente para tomar conciencia de que la fabulosa obra de ingeniería construida por los romanos hace dos mil años está haciendo aguas, nunca mejor dicho. En serio riesgo, aunque parezca mentira tratándose de una construcción única en todo el trazado entre Tarragona y Astorga, la importantísima Vía Italia in Hispania. Así lo denuncian integrantes del colectivo cultural Cerasio de Cerezo de Río Tirón como Álvaro Fajardo y Marino Pérez Avellaneda, testigos de cómo la milenaria construcción conocida como puente de SanCiprián ha ido de mal en peor precisamente, y siempre según su opinión, a raíz de la incabada restauración a la que fue sometida hace unos años.

Los estragos del agua caída por las tormentas y las lluvias de estos días son no sólo visibles y palpables: resultan preocupantes a simple vista. La piedra arenisca rezuma por todos sus costados, hay leves desprendimientos, un charco de importantes dimensiones espejea justo bajo la arcada, testimoniando que el agua se filtra incontenible. A uno de los lados del puente cae un chorro de agua constantemente. «Si esto sigue así se va a a venir abajo.Lo que no ha pasado en dos mil años puede pasar ahora.Como caiga una fuerte se lleva el puente por delante. Y sería una verdadera lástima», señala Fajardo con resignación y pena.

