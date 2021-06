El parte de trabajo de Aguas ocultó la quema de documentos

Aunque será complicado saber el contenido exacto de la voluminosa documentación que se quemó el pasado miércoles en los almacenes que la sociedad de Aguas tiene en la calle La Lora, en el polígono de Burgos Este, los hechos que se van conociendo no conducen precisamente a pensar que en todo este atropellado procedimiento brilló la transparencia. Este periódico ha tenido acceso a los partes de trabajo del día de autos, donde se puede comprobar que esta tarea no se asignó inicialmente a ningún empleado. Es decir, no se dejó constancia del trabajo que se iba a hacer ni del método a emplear.

Hacia esta misma hipótesis conduce comprobar que en los mismos partes las dos personas a las que se les encargó trasladar la documentación desde la sede de Aguas hasta las instalaciones del polígono tenían asignadas otras tareas. En concreto, la reparación de cinco sumideros y un pozo.

Estos datos invitan a pensar que la persona que dio la instrucción a estos trabajadores entendió que era más prioritario quemar la documentación que realizar las reparaciones de los sumideros que se les había programado. Porque para hacer una cosa se tuvo que dejar la otra.

