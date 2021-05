"Si Caselli no colabora, hay riesgo de no jugar en Segunda"

Todas las celebraciones dejan resaca, pero la que se cierne sobre el Burgos CF es preocupante. El Club está deportivamente en Segunda por méritos deportivos, pero la cruz de esa cara es el aspecto financiero, la administración de las deudas y compromisos adquiridos y la estabilización casi inmediata que va a exigir la Liga para concretar el ascenso. Hay un mes para cumplir las condiciones del fútbol profesional, y eso es más tiempo del que se necesita para que los actuales propietarios de la mayoría de las acciones asuman los órganos de dirección del Burgos CF, todavía en manos de la familia Caselli. Los argentinos, por su parte, mantienen que se van a refinanciar en los próximos días con el objetivo de cerrar los agujeros económicos y ensamblar un proyecto para la próxima temporada, pero la única verdad irrefutable es que el tiempo pasa, la ciudad está sembrada de ilusión y el Burgos es un proyecto que la capital necesita y la afición se merece. Reunimos a cuatro de los nuevos accionistas de referencia para que sean ellos quienes expliquen en primera persona cómo están los despachos y las negociaciones para lo único que importa: hacer valer el ascenso.

¿Qué va a pasar en los próximos días?

A nivel anímico estamos todos eufóricos por haber logrado el ascenso, y eso es contagioso y tenemos a los aficionados al fútbol en ello, pero también al resto de la ciudad. Ahora hay que poner la guinda al pastel, y eso implica pasar los trámites que la Liga de Fútbol Profesional va a exigir al Club. Se trata de que el éxito deportivo se materialice en éxito administrativo. Estamos con intención de afrontar lo que nos venga y tener de aliados a nuestro lado a los actuales miembros del consejo de administración (la familia Caselli). Lo que queremos es que todo el mundo reme en la misma dirección para que lo que ha costado muchos años se materialice.

Ahora mismo hay una propiedad mayoritaria, que son ustedes, y unos gestores, que son la familia Caselli. Esto es lo que despista a los aficionados, que no entienden por qué no se unifican ambas cosas...

Lo normal en una SAD es que la junta de accionistas se refleje en los órganos de administración. Ahora hay un grupo que tiene el 85% de las acciones y lo suyo es que tenga ese peso en la toma de decisiones, que es lo que se está solicitando para que empecemos a saber qué hay dentro y poder afrontar las exigencias de la Liga. Para mirar hacia adelante tienes que saber lo que hay. Lo que pedimos es que se alineen y nos dejen estar dentro de la gestión. Hemos solicitado la convocatoria de una junta de accionistas y alcanzar un acuerdo para que tanto por los miembros del consejo de administración actual como por parte de los accionistas mayoritarios se facilite el proceso para llevarlo a buen término. Nos deberían dar la misma facilidad que les dimos nosotros cuando nos llamaron para pedirnos ayuda. Si nos ponen trabas no vamos a poder cumplir con las exigencias de la Liga.

El factor clave es el tiempo: o se arreglan las cosas antes del 30 de junio o no habrá ascenso... Es un problema económico y la deuda es muy importante.

Lo suponemos, porque no tenemos conocimiento real de a cuánto asciende esa deuda. Lo que sabemos es la cuenta de resultados que se presentó para cerrar la temporada 19-20. Ahí eran algo más de tres millones. Ahora no sabemos absolutamente nada porque no estamos en el club. Nos ha pedido ayuda una persona que ha merecido nuestra confianza (Caselli), y en base a esa confianza les hemos ayudado. También porque había un proyecto deportivo importante que estaba funcionando con resultados máximos. Se veía que había muchas posibilidades de alcanzar las metas. Nos hemos volcado para que el proyecto deportivo llegara a su meta. Eso ha sido así y ahora toca la otra parte, tan importante como la deportiva. No sabemos si hay un pequeño hoyo o un bache de 50 metros.

La familia Caselli insiste en que quiere recuperar la propiedad del club. ¿Esa posibilidad está abierta?

Como la de cualquier persona que venga con un proyecto deportivo importante para la ciudad. Lo que queremos es el bien del Burgos. La familia Caselli dice que lo va a recuperar, pero la realidad es que ha tenido muchos momentos para intentar recuperarlo y no ha hecho frente. Llegados a este punto, entendemos que lo que tienen que hacer ellos es dar un paso al lado. Han tenido muchas oportunidades de hacerlo mientras hemos estado ayudando a que el proyecto saliera adelante. Ahora son ellos los que deberían dejar paso a una nueva gestión. Pediríamos más, que se alineen con nosotros para que el proyecto se remate, como nosotros nos hemos alineado con ellos para defender el objetivo, que es el Burgos CF. No queremos apartar a nadie del camino, pero está claro que alguien debe tomar la dirección y resolver los problemas económicos. El problema es que hay poco tiempo. No estamos hablando a seis meses, estamos hablando a un mes vista, y malamente podemos resolver algo que no conocemos.

(La entrevista completa y la recepción al equipo en el Fórum, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)