Última llamada para el mejor pueblo de Burgos

Este verano el concurso promete alguna sorpresa y un gran nivel, con el regreso de localidades que llevaban años sin competir y que en varias ocasiones han estado entre las favoritas del jurado. Hontoria de la Cantera ostenta el título como ganador de la edición de 2020. ¿Quién será su sucesor?

La decimoséptima edición del premio La Foto del verano-Mi pueblo es el mejor ya está en marcha, con 4.000 euros a repartir entre las 3 mejores imágenes. Las inscripciones están abiertas hasta este mismo martes, 10 de agosto, aunque la foto se podrá realizar y remitir con posterioridad.

Las bases del concurso que organiza Diario de Burgos, en colaboración con la Diputación Provincial y Carrefour Burgos, las puedes consultar íntegras en nuestra web.

Solo se admitirá una foto en representación de cada pueblo de la provincia de Burgos, aunque no tienen que ser específicamente ayuntamientos, sino que los anejos se pueden inscribir autónomamente. El representante de cada pueblo será el encargado de enviar la foto concursante a lafotodelverano@diariodeburgos.es indicando claramente en el texto adjunto el nombre del pueblo, un texto explicativo de la fotografía y aquellas observaciones que considere de interés. Tiene de plazo hasta el 10 de agosto para comunicar el nombre de la localidad, teléfono y persona de contacto y fecha en la que se va a realizar la fotografía, que habrá que remitir al correo electrónico lafotodelverano@diariodeburgos.es, como muy tarde, un par de días después de su realización.

Todas las imágenes deberán ser originales y realizadas de manera expresa para el concurso. Diario de Burgos se reserva el derecho a no aceptar aquellas fotos que no cumplan con estas condiciones o no participen del espíritu del concurso (por ejemplo, reuniones en torno a una paella, chocolatadas, etc). Se busca así potenciar la originalidad y la creatividad, pero también el espíritu colaborativo en cada localidad participante. El jurado valorará especialmente la apuesta por una fotografía en la que aparezcan elementos identificativos de la localidad a la que representan.