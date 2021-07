Tudanca descarta Madrid y optará a la reelección en el PSOE

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, se presenta a la reelección en el congreso autonómico que se celebrará los días 27 y 28 de noviembre en Burgos y acaba con los rumores que le situaban en Madrid tras la remodelación delGobierno que prepara PedroSánchez. «Mi compromiso está aquí, en Castilla y León», sentenció ante el Comité Autonómico socialista, con el que arranca el proceso congresual, el autonómico y los nueve provinciales.Ante los suyos, Tudanca confirmó que volverá a pedir la confianza de sus compañeros para liderar el partido, como hace desde 2014 en que ganó sus primeras primarias, y proclamó que nunca podrá agradecerles el honor que le han concedido en estos siete años al frente del PSOE de Castilla y León.

«Mi compromiso está aquí, en Castilla y León», reafirmó el líder socialista, que animó a sus compañeros a seguir fuertes y unidos para conseguir los retos, sin mirar atrás, orgullosos de lo conseguido, pero convencidos de que lo mejor está por llegar. Será el tercer mandato de Luis Tudanca (Burgos, 1978) al frente del PSOE de Castilla y León, a cuyo liderazgo llegó en octubre de 2014 ganar las primeras primarias de su partido al que hasta entonces había sido secretario general, el palentino Julio Villarrubia. Renovó el cargó en el 13 congreso celebrado en 2017 en Zamora, sin oposición. «Parece poco probable» que se presente un candidato alternativo, afirmó Ana Sánchez hace unos días.

Tudanca aprovechó su intervención para hacer una llamamiento a los afiliados y simpatizantes para «rearmarse» y defender sus ideas con convicción y firmeza en los próximos años con el objetivo de culminar el cambio que necesita Castilla y León. Así, reclamó al partido sentirse «orgulloso por los logros» y mantener la unidad para afrontar los apasionantes retos que vienen y en los que Castilla y León se juega su futuro, la vez que advirtió de que«lo mejor está por llegar». «Hemos dejado noqueado y en la lona al PP, después de 30 años, pero no hemos terminado el trabajo. El cambio está más cerca que nunca», aseveró.

El líder socialista contrapuso las políticas de su partido con las del PP y denunció la radicalización de los populares. Así, indicó que Castilla y León se juega mucho en los próximos años ya que debe elegir entre dos modelos muy diferentes, «entre el que cierra los consultorios médicos o entre los que blindamos la sanidad rural», o entre el que suprime impuestos a los más ricos o el que pretende establecer incentivos fiscales en el medio rural para luchar contra la despoblación. Además, también destacó la apuesta por el talento de los jóvenes y la innovación del PSOE, «frente a los que no renuevan los contratos a los investigadores», o la defensa de sostenibilidad, «frente a los que especulan y manchan con la corrupción las energías renovables».

Confrontación del PP

A su vez, acusó a Mañueco de hacer de la confrontación con el Gobierno de España su única política para tapar su «incompetencia», de utilizar las instituciones «sin rubor» para hacer la oposición más «furibunda» y de poner la Junta al servicio del PP y de Pablo Casado. Para el secretario regional del PSOE la «deriva» de la derecha es muy preocupante para ellos, pero también para toda la sociedad española, ya que el PP sigue «enredado en su corrupción, acomplejado por la extrema derecha, rompiendo todos los consensos y dejándose llevar por el populismo».

En el caso de la Comunidad, Tudanca denunció que el PP, además de radicalizarse y de pactar en las Cortes con Vox sin rubor, ha incumplido acuerdos institucionales que siempre se habían respetado como los pactos estatutarios o la ordenación del territorio, llegando a atacar al Procurador del Común «por hacer su trabajo y defender los intereses de los ciudadanos».

Defensa de Sánchez

En su discurso, el líder socialista argumentó que el PSOE, tanto gobernando, como en la oposición, realiza políticas radicalmente distintas a las del PP y puso como ejemplo al Ejecutivo de Pedro Sánchez, «con una política en la que ha primado la salud, comprometida en lo social y eficaz en lo económico». Tudanca, además de destacar los altos niveles de vacunación en todo el país, argumentó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido capaz de poner en marcha un escudo social que está permitiendo que la salida de esta crisis sea «más rápida y más justa» que la de 2007, habiéndose recuperado ya los niveles de empleo previos a la pandemia.

Además de asegurar que la única aportación del Partido Popular durante la crisis ha sido hacer todo lo posible para que las cosas «fueran a peor», valoró el esfuerzo «sin precedentes» que ha llevado a cabo el Gobierno para dotar de recursos a las comunidades y que en Castilla y León se tradujo en 2020 en 1.000 millones de euros adicionales y en más de 1.400 a lo largo de este año.

«La moción de censura era necesaria y mereció la pena»

Echando la vista atrás, el secretario regional del PSOE defendió que en estos meses ante la actitud de la derecha se ha convencido de que la moción de censura era necesaria, aunque no han conseguido cambiar el Gobierno y sus políticas, porque se ha probado a los castellanos y leoneses que no hay más alternativa que la de los socialistas. «Hay quienes se preguntaron si merecía la pena presentarla cuando finalmente no se ganó, pero estoy convencido de que sí, porque probó a la gente que no hay más alternativa que la nuestra. O el PP de la corrupción y la despoblación o el PSOE: no hay más alternativa», zanjó.

Por su parte, el secretario general del PP regional, Francisco Vázquez, aseguró que el «papelón» de Tudanca en la pasada moción de censura ha sido su «tumba política» y destacó que su reelección es «la crónica de una muerte anunciada. Tudanca lo ve negro en Moncloa y en la Junta», dijo.