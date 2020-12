El año que nos cambió la vida

Coronavirus y COVID-19 son términos que en 2020 se incrustaron en nuestra vida como una maldición. Siempre se piensa que las desgracias ocurren a otros, en otras partes del planeta, pero, este año, llegaron a todos los puntos de la Tierra y España no fue una excepción.

En marzo, los españoles conocieron también el significado de la palabra confinamiento, como conocieron también que en los malos momentos es indispensable estar en las mejores manos profesionales.

Ese confinamiento llegó tarde porque miembros del Gobierno se resistieron a desconvocar las manifestaciones del 8 de marzo con las que se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, a pesar de las voces que alertaban sobre su peligrosidad. Parte de los miembros del Gobierno se sumaron a la de Madrid, lo que costó a la vicepresidenta Carmen Calvo y a la ministra Irene Montero ser víctimas del coronavirus. El confinamiento tuvo su himno, el Resistiré del Dúo Dinámico que se escuchaba todas las noches, a las ocho, desde ventanas y balcones de todas las ciudades, que se abrían para dar paso a los aplausos a los sanitarios, que tuvieron un comportamiento heroico. Y tuvo también sus dos personajes, el ministro de Sanidad Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que todos los días comparecían para ofrecer las novedades sobre la lucha contra la pandemia. No tuvieron mucha fortuna en su labor, con un importante déficit de credibilidad en sus pronósticos y con cifras sobre fallecidos que desmentían sistemáticamente organismos sanitarios, incluidos algunos oficiales como el Instituto Carlos III, que siempre dieron fallecidos muy superiores a los del Gobierno.

Se conoció este 2020 el horror sufrido en gran parte de las residencias para mayores y también la falta de material y personal sanitario durante las primeras semanas. España salió del confinamiento muy herida, aunque Pedro Sánchez, que decidió que la pandemia era competencia del Ejecutivo central y, por tanto, marcaba las pautas generales de comportamiento, ante la desazón de los gobiernos autonómicos, al finalizar el confinamiento no dudó en declarar que España había salido fortalecida de esa lucha sin cuartel y se había vencido al virus. No era cierto ni lo uno ni lo otro.

El coronavirus ha marcado 2020, pero también el Gobierno, el mal gobierno. La experiencia con el primer Gabinete de coalición de la democracia ha encendido todas las alertas, incluidas las de personas destacadas del socialismo, que ven como, día a día, se pierden los principios que han sido siempre señas de identidad de un partido que con Pedro Sánchez ha dejado de ser una formación de Estado. El madrileño se ha dejado comer el terreno por su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha llevado adelante su programa político sin que hiciera el menor gesto de contrariedad porque, por encima de todo, a Sánchez le importaba aprobar los Presupuestos Generales del Estado que le garantizaban la permanencia en el poder.

Con la bandera de que España tenía un Gobierno progresista, se han aprobado medidas y leyes que han provocado fuertes tensiones en el Ejecutivo de coalición.

Este año, España se ha convertido en el sexto país del mundo en legalizar la eutanasia, ha aprobado una Ley de Educación que elimina el castellano como lengua vehicular para todo el Estado, arremete contra la educación concertada, ha probado un Ingreso Mínimo Vital que ha provocado grandes esperanzas y mayores decepciones por la falta de medios para atender todas las demandas y, con la presión de Podemos, se pretende subir el Salario Mínimo Interprofesional, aunque la vicepresidenta Calviño alerta sobre las consecuencias que tendría sobre la economía.

El coronavirus ha desplomado el sector hotelero y la hostelería, el Brexit es letal para la agricultura y la pesca española, aunque el acuerdo de última hora puede aliviar algo sus consecuencias, y los sucesivos confinamientos y medidas anticovid han obligado al cierre de infinidad de negocios por la imposibilidad de sobrevivir a pesar de los créditos ICO y los ERTE. España ha incrementado de forma alarmante sus cifras de paro y no hay organismo que no lo denuncie.

El PP se aleja de Vox

La oposición no ha tenido su mejor año. Casado provocó grandes expectativas al romper pública y duramente con Vox durante el debate de la moción de censura. Pero, tras esa intervención, el presidente del PP se mantiene en su línea de confrontación total y absoluta con el Ejecutivo, estrategia que no convence a toda la gente de su partido que se inclinaría por la política habitual de una formación en la oposición: firme ante decisiones que no comparten y flexible para intentar negociar cuestiones de Estado. Vox se sitúa cada vez más a la derecha lo que, previsiblemente, le hará perder algunos votos que irán al PP, y Arrimadas ha capitaneado una política inteligente: demostrar que Sánchez miente cuando dice que no ha tenido más remedio que echarse en brazos de Podemos, Bildu y ERC ante la imposibilidad de acordar nada con el centro derecha.

Pedro Sánchez ha aprobado sus PGE con un coste político y social que se advierte ya en los sondeos, porque lo ha hecho gracias al apoyo de Bildu y ERC. Es difícil creer las palabras del presidente, un político que ha entrado a saco en las instituciones, donde ha colocado a personas de su confianza para tenerlas bajo control. Este año no ha llevado ninguna consulta al Consejo de Estado.

Pretende también hacerse con el control del Consejo General del Poder Judicial, al no poder renovarlo porque el PP pone como condición que Podemos no entre en las negociaciones y mucho menos cuele vocales en el órgano de gobierno de la Justicia. Sánchez e Iglesias decidieron entonces rebajar el porcentaje de votos necesarios. Y no se puede gobernar en contra de la UE porque, entre otras muchas razones, de Bruselas llegarán los Fondos indispensables para superar la crisis.

Don Juan Carlos

En ese clima inquietante, tenso, con discrepancias muy serias en el Gobierno, y con amenazas constantes de Iglesias para sacar adelante sus objetivos, se produce una gravísima crisis que envenena la vida política española y que ha provocado decepción en un número considerable de españoles: las informaciones sobre la donación que recibió Don Juan Carlos hace 12 años por parte del rey saudí y las operaciones que hizo con ese dinero, que no declaró a la Agencia Tributaria y que, según las informaciones publicadas y las declaraciones de quien había sido su amante durante varios años, Corinna Larsen, se encontraban en paraísos fiscales.

El Rey no dudó en marcar distancias con su padre, renunció la herencia que pudiera corresponderle y le retiró su asignación de exJefe del Estado. En agosto, tras un debate público muy bronco, que se alentó desde el propio Ejecutivo con Pablo Iglesias proponiendo el advenimiento de la república, la Casa del Rey, a petición del Gobierno, pidió a Don Juan Carlos que abandonara el Palacio de la Zarzuela. El Emérito se fue a Abu Dhabi, desterrado, no huido como dice Iglesias y, a mediados de diciembre, regularizó con Hacienda. No ha podido hacerlo y su idea es hacerlo en enero, pero siempre que lo acepte Felipe VI.

Al finalizar el año, los sondeos, excepto el CIS, auguran una bajada del PSOE y Podemos. Dos partidos que han provocado el dicho «el peor Gobierno en el peor momento».