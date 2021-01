Illa: "No me arrepiento de nada de lo que he hecho"

El ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado este martes que no se arrepiente de haber esperado hasta ahora, en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus, para dejar su cargo en el Ministerio, en vez de haber dimitido antes.

"No me arrepiento de nada de lo que he hecho, dejo mis responsabilidades en el momento en que lo tengo que hacer, conforme a lo que anuncié en su momento", ha declarado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras participar por última vez en el Consejo de Ministros.

Illa ha indicado que a partir de ahora se volcará "al 101%" en su candidatura para las elecciones autonómicas catalanas igual que hasta este momento estaba concentrado "al 101%" en sus funciones como ministro de Sanidad.

Además, ha señalado que en el Ministerio de Sanidad, así como en los distintos gobiernos autonómicos, se realiza un trabajo "colectivo" en la lucha contra el Covid-19, y se ha mostrado convencido que, tras su dimisión, los profesionales que trabajan en este departamento "van a seguir haciendo un trabajo magnífico". "La tercera ola va a ser derrotada igual que derrotamos la primera y la segunda porque tenemos los instrumentos para ello", ha asegurado.