Un alfombra de color de 245 hectáreas en las Merindades

Habrá que esperar 30 ó 40 años para verlos en su esplendor, pero seguro que merecerá la pena. «Trabajamos para las generaciones futuras», dice la joven ingeniera de Montes burgalesa Leyre Varona. Entre Ahedo de las Pueblas y Busnela, la compañía holandesa para la que trabaja, Land Life Company, va a plantar 270.000 árboles, todos ellos dentro de los límites del Monte Río Nela. Los primeros 117.000 y que ocupan 107 hectáreas ya están creciendo desde que una veintena de trabajadores forestales los plantaron en los pasados meses de febrero y marzo. Los siguientes 153.000 sobre otras 138 hectáreas está previsto que se planten entre noviembre y diciembre, aprovechando el momento en que la savia está parada y aún no han llegado las primeras nevadas.

El pleno del Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres dio el visto bueno al convenio del primer bosque hace poco más de un año. Para esta segunda plantación ya ha alcanzado un acuerdo con la firma y una vez se concreten los detalles del convenio se procederá a su firma y a su aprobación en el pleno. El municipio ganará la reforestación de una amplia zona sin usos ganaderos y que fue asolada, en buena parte por un incendio en 2017. Y todo sin coste alguno para las arcas públicas, puesto que la compañía asume los gastos, respaldada por grandes corporaciones empresariales, como Zalando o Bosch, entre otras muchas, que buscan, o bien poner su grano de arena y contribuir a la recuperación de los bosques del planeta y a la restauración medioambiental de espacios naturales o bien reducir su huella de carbono y compensar las emisiones de CO2 que generan sus fábricas.

En estos dos bosques crecerán hasta quince especies de árboles y arbustos, siempre autóctonas, con el objetivo de recuperar la biodiversidad inicial de estas tierras. Coníferas de hoja perenne y frondosas caducifolias se mezclarán en una sinfonía de tonalidades cada otoño y junto a ellas también habrá árboles que dan fruto para favorecer la presencia de fauna salvaje. Cerezos y manzanos silvestres o endrinos darán de comer a los pobladores del bosque. Pino silvestre, pino laricio, haya, abedul, arce, chopo temblón, roble rebollo, roble albar, tilo, fresno, serval de lo cazadores, serval común o mostajo ya están creciendo en Valdeporres y se mezclarán en un bosque muy alejado de las habituales reforestaciones «monoespecíficas», en las que se plantan árboles de una sola especie, habitualmente con la finalidad de obtener básicamente aprovechamientos madereros.

Land Life, que se encarga también de la redacción de los proyectos, como el que realiza estos días Leyre Varona para definir el segundo bosque, no se limitará tan solo a estas tareas iniciales de plantación, sino que seguirá de cerca estas grandes reservas de biodiversidad durante cuatro décadas. «Se trata de que nada merme el crecimiento de los árboles durante los próximos 40 años», como explica la ingeniera, quien avanza que aunque no se podrán cortar árboles en todo ese tiempo, el nuevo bosque podrá propiciar, en cambio, a otros aprovechamientos, como los micológicos, apícolas, de caza o de usos recreativos para que senderistas y ciclistas disfruten en un entorno privilegiado. También podrá entrar el ganado, pero habrá que esperar a que los árboles hayan cogido la fuerza suficiente y no se conviertan en pasto.

De hecho, en el nuevo bosque previsto junto a Busnela, el proyecto incluye barreras naturales con especies menos apetecibles para el ganado, como las coníferas, que servirán para disuadir a las vacas y caballos y que no sigan avanzando. La intención es evitar siempre que sea posible los cierres ganaderos. Los incendios también acechan al bosque. En 2017, el fuego acabó con los pinos de repoblación que la Junta de Castilla y León había plantado en el área de Ahedo de las Pueblas, donde ahora luchan por crecer los árboles del futuro bosque. Hace pocos meses, un nuevo incendio estuvo a apenas unos metros de los árboles recién plantados por Land Life, pero por fortuna no los alcanzó.

Monitoreo. La gran misión global de esta empresa que llegó a España en 2013 es la de plantar más de 2.000 millones de hectáreas en todo el mundo. Para ello, buena parte de sus esfuerzos se van en la investigación de todo aquello que pueda ayudar a la supervivencia de los bosques y a agilizar su labor. Esta semana sus técnicos han realizado el monitoreo de entre 300 y 400 árboles elegidos aleatoriamente en el bosque de Ahedo y distribuidos por sus distintos rodales.

Han identificado cada uno de ellos, su especie, su altura, el vigor alcanzando en estos primeros meses de vida y los han geolocalizado a través de una aplicación de móvil creada por Land Life, donde se guardan todos los datos. Gracias a los datos almacenados, el próximo año, volverán a revisar esos mismos árboles para comprobar como evoluciona la plantación y se realizarán labores de mantenimiento y de reposición de las marras o plantones que se hayan malogrado. Yasí una vez al año durante los próximos cuatro. Después la vigilancia se espaciará en el tiempo.

Los primeros cuatro años son los «más críticos, cuando la plantación está instaurándose», insiste Varona para explicar el método de trabajo. Los resultados de este monitoreo y vigilancia serán un termómetro, dado que los datos se podrán hacer extensibles a la situación en que se encuentre el conjunto de los árboles. Se observará si se han elegido especies erróneas, que pueden tener problemas para crecer en la zona, aunque se creyeron adecuadas o para observar los daños de animales salvajes, que pueden dar sorpresas. En suma, servirán «para aprender y trabajar de la forma más eficiente», concluye Varona.