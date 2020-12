Los hosteleros tachan las medidas del Gobierno de raquíticas

La Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León ha calificado hoy las medidas aprobadas por el Gobierno para el sector en Consejo de ministros de "raquíticas", "vergonzantes" e incluso "irrespetuosas": "es una auténtica tomadura de pelo".

Así recuerda, a través de un comunicado remitido a Europa Press, que el Ejecutivo central ha acordado la posibilidad de reducir el 50 por ciento la renta en alquileres, si el inquilino tiene alquilado el local a un gran propietario inmobiliario y si es un pequeño propietario, se posibilita moratorias en el pago.

Además, consideran que la extensión de los ERTEs por fuerza mayor a bares y restaurantes, es una medida "demencial", ya que, entienden, no se puede permitir estos ERTEs sin una "exoneración total", además de aplazamientos en Materia Tributaria.

La presidenta de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León, María José Hernández, ha señalado lo "sonrojante" y "bochornoso" que les parece este Real Decreto, que obvia, una vez más, la demanda "más importante" que viene realizando el sector y que no es otra que las ayudas directas que compensen las "importantes" pérdidas que en este año 2020, por efectos de la pandemia, han venido soportando los empresarios de hostelería.

"Después de nueve meses de restricciones, lo único que se le ocurre al Gobierno de la Nación es sacar este vergonzoso Decreto que condena a una parte importantísima del sector al cierre o a la ruina más absoluta. Entendemos que esta forma de legislar parece buscar una criba en el sector, sin importar nuestras vidas, empleos, ilusiones y años de duro trabajo, reflexión que queda perfectamente refrendada tras las declaraciones de algún miembro del Ejecutivo en donde se ponía de manifiesto el escaso valor añadido del Turismo en la Economía del País", lamenta.

La Confederación recuerda la "importancia" de la hostelería dentro del sector turístico español y que, según datos del INE, en junio de 2020, España cerró el año 2019 con 83,7 millones de turistas, un 1,1 por ciento más que el año anterior, y 92.278 millones de euros de gasto, un 2,8 por ciento más que en 2018. "Sólo estos datos, son más que suficientes para que se tome en serio a un sector al que esta pandemia ha dejado de la mano de Dios, por la inacción e ineficacia de este Gobierno", añade.

En este sentido, vuelve a poner de manifiesto la importancia de la hostelería en la economía del país, ya que está formada por más de 300.000 establecimientos que dan trabajo a 1,7 millones de personas y tiene un volumen de ventas de 123.612 millones de euros, con una aportación del 6,2 por ciento al PIB de la economía española, por lo que no entienden que no se ponga "ningún tipo de medida económica" para ayudar a este sector, salvo que se quiera cambiar el modelo productivo español.

"No consideramos, bajo ningún concepto, que lo anunciado hoy por el Gobierno se puedan considerar ayudas, y tenemos que volver a reclamar esas ayudas directas, pues consideramos que es la única manera de que se hicieran realidad las palabras de propio Presidente del Gobierno, cuando haya por marzo, decretó el Estado de Alarma: Nadie se va a quedar atrás. Sin esas ayudas seremos el furgón de cola", añade.

En Castilla y León no se pueden quedar atrás más de 30.000 establecimientos que dan trabajo a 120.000 personas, de las que dependen sus respectivas familias, ni la cadena de valor que rodea a la hostelería, según indica María José Hernández, presidenta regional del sector.

"Solicitamos al Gobierno, qué ya que no nos ayudan, al menos se nos tenga respeto como empresarios. Que se escuchen nuestras reivindicaciones y que se valore nuestro papel dentro de la economía del país, en donde vertebramos a otro importante número de sectores que se verán seriamente perjudicados, si esta crisis del sector de hostelería no encuentra soluciones en un breve espacio de tiempo. No podemos aguantar más. Estamos al límite y no se está teniendo en cuenta esta situación, a día de hoy la hostelería española acumula más de 60.000 millones en pérdidas y puede llegar a cerrar en los próximos meses 100.00 establecimientos", reflexiona.