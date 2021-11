El gran lío de las vacunas

La familia de Concha García, que es un nombre ficticio, pero no así su periplo, desistieron ayer de seguir intentando conseguir una cita para que la mujer, de 85 años, se ponga ahora solo la vacuna de la gripe. En los últimos años le ha dado reacción y sus hijos prefieren separarla de la tercera dosis para la covid. Lo que no imaginaban es que no iban a poder cumplir su objetivo: ni pidiendo la cita por internet ni en la ventanilla del centro de salud de la capital que le corresponde, que es San Agustín.

No son los únicos en esta situación, hay pacientes de Santa Clara que afirman que les han dicho que necesitan una «autorización médica» para distanciar los dos pinchazos -algo que fuentes de Sacyl niegan- y otros, sobre todo en pueblos, que al ir al consultorio especificaron que solo querían la protección para la gripe y salieron con las dos, «porque nos dijeron que era más sencillo y nos evitábamos tener que ir otro día a Briviesca», declararon pacientes de Cornudilla...

La campaña de vacunación de la tercera dosis de la covid y de la gripe se ha convertido en la gota que ha colmado el vaso entre los vecinos de Sasamón. Los mayores de 70 años llamaron el lunes al centro de salud de Villadiego, ya que se debe solicitar cita previa, y desde allí se les informó para que acudieran el día siguiente a una hora concreta.

Sin embargo, después de desplazarse, muchos de ellos tuvieron que regresar a casa sin la inyección tras informarles allí mismo de que aún no habían pasado seis meses desde que recibieron la última. Hartos de los continuos problemas en sanidad, desde la villa aseguran que se manifestarán próximamente para mostrar públicamente su indignación...

