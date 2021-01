El UBU Bajo Cero no da lugar a la sorpresa en Sevilla

El UBU Bajo Cero no ha dado lugar a la sorpresa en su visita a Sevilla (14-36) para enfrentarse con el penúltimo clasificado, el Ciencias Universidad Pablo de Olavide. Este partido ha supuesto la vuelta de Juan González, técnico del conjunto universitario, a La Cartuja, hogar donde se formó como jugador. La victoria no clasifica directamente al UBU Bajo Cero para el play off por el título liguero, pues la Santboiana debía 'pinchar' con Les Abelles y no ha sido así, pero sirve para mantener al equipo en la parte alta de la clasificación y dotarle de un ritmo competitivo que ha sido complicado de adquirir tras un inicio de año con muchas interrupciones.