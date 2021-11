Duelo vital contra el Manresa

La victoria europea del Hereda San Pablo entre semana supuso un espaldarazo anímico importante después de una racha negativa de resultados, pero los burgaleses no se pueden relajar porque hoy les visita (20.45 horas) el Baxi Manresa y necesitan sumar triunfos con urgencia en la Liga Endesa para no descolgarse de la zona alta de la clasificación. En los últimos tres partidos ligueros no rascaron nada y, teniendo en cuenta que las próximas dos jornadas visitan al Unicaja y reciben al Barcelona, el duelo de hoy se antoja vital para confirmar su recuperación.

A pesar de ser solo la jornada nueve, los pupilos de Zan Tabak llegan a este compromiso conscientes de su trascendencia. Una derrota podría meterles en la parte complicada de la tabla, así que no se pueden permitir más despistes. Para este choque, el entrenador azulón tiene a todos sus hombres disponibles, a excepción de Marc García, quien ha pasado con éxito por quirófano, pero todavía tiene lejos reincorporarse a la dinámica de equipo. Así las cosas, contará con un jugador menos en la rotación exterior, pues Kullamae no puede entrar en la lista al no ocupar plaza de nacional.

