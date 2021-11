Guardias civiles denuncian que usan coches 'peligrosos'

Para mantener la seguridad en un territorio tan extenso como la provincia de Burgos no basta con tener una plantilla amplia -que no es el caso- sino que es preciso también disponer de una flota de vehículos «de garantías» para patrullar por una geografía «tan extensa». En estos momentos la Guardia Civil presenta un déficit de personal evidente, con más de un centenar de plazas sin cubrir, al que se suma un «problema no menos grave», el de la «antigüedad de su parque automovilístico». Lo denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y también el PP, que ha recabado datos precisos al respecto y exige, a través de sus diputados Jaime Mateu y Sandra Moneo, «la renovación urgente de vehículos» en toda la Comandancia.

Los números dan lugar a la preocupación. En estos momentos la Benemérita dispone de 261 vehículos en la provincia de Burgos, pero 74 tienen una antigüedad superior a los 10 años o han sobrepasado ya los 300.000 kilómetros recorridos. «Si la Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda la sustitución de un coche una vez cumplida una década no puede ser que un Cuerpo como el de la Guardia Civil mantenga y no sustituya coches tan viejos», denuncian desde el 'sindicato' mayoritario del Instituto Armado. La edad media de la flota adscrita al Servicio de Material Móvil era a 31 de diciembre de 2020 de 10,4 años, mientras que la de la Agrupación de Tráfico se situaba en 8,4 años.

