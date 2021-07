Square Enix sigue actualizando títulos clásicos Mana; tras Secret of Mana y Trials of Mana ahora recupera Legend of Mana, el cuarto juego de la serie de rol japonés que salió originalmente en PlayStation en el cambio de siglo y que proponía ir recuperando a base de exploración una serie de artefactos para recomponer el árbol de maná e ir poblando el mundo de lugares para visitar. Se puede elegir entre la banda sonora original o la remasterizada, ambas trabajo de Yoko Shimomura. Hay que destacar que el juego llega con los textos en castellano e incluye un minijuego que no se había lanzado hasta ahora, Ring Ring Land. Son los únicos cambios realizados, además de los retoques visuales. Está a la venta en PC, PS4 y Switch.