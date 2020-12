Sensación agridulce del Blasgón y Bodegas Ceres

No pudo ser. O sí, pero no se pudo, o no se supo. Empate final entre el Blasgón y Bodegas Ceres Villa de Aranda en su duelo directo contra BM Sinfín Santander (28-28). Partido correoso para el conjunto ribereño en el regreso de su público a las gradas y sensaciones encontradas en el vestuario amarillo tras la revitalizante victoria lograda el pasado miércoles en Nava de la Asunción. Buen primer tiempo de los pupilos de Alberto Suárez hasta prácticamente la recta final del acto, pero mala resolución final para abandonar la pista al descanso en inferioridad en el electrónico (15-16).

Tras el paso por las duchas, vuelta a la cancha con altibajos (luces, pero también bastantes sombras a la hora de atacar el 5-1 defensivo cántabro), y brega hasta la extenuación para acabar repescando un punto al final (28-28). El empate deja al equipo arandino en decimosexta posición en la tabla clasificatoria igualado a puntos con Nava y Puerto Sagunto, pero no le impide abandonar los puestos de descenso. Un escenario del que quedan ahora mismo a tan sólo un punto tras la derrota de Cisne en Puente Genil y de Cangas en casa ante el FC Barcelona. El próximo encuentro de los del Príncipe de Asturias volverá sucederse en apenas tres días. De nuevo en la capital ribereña y ante la afición amarilla, pero esta vez frente al poderoso conjunto vallesano del Fraikin Granollers.