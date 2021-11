Ortega Smith critica las "políticas de izquierda" de Mañueco

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, aseguró hoy en Burgos que el presidente de la Junta de Castilla y León y del Partido Popular (PP), Alfonso Fernández Mañueco, se ha convertido en el "mejor heredero de las políticas de la izquierda", criticando sus políticas "en imposición ideológica, impuestos y la compra de la Agenda 2030", que afirmó que está "arruinando al campo".

Acompañado por miembros del partido de Vox en Burgos, Ortega Smith participó en un acto en la calle que reunió a decenas de burgaleses. "Mañueco se esconde tras supuestas banderas contrarias a la izquierda, pero está siendo el paladín, el más aventajado alumno en las políticas de izquierda", dijo, asegurando que Vox es la única "opción" frente a la "derechita cobarde arrodillada ante las políticas de la izquierda".

En este sentido, el secretario general de Vox señaló que desde su partido hacen un "análisis muy optimista" de su futuro en Castilla y León, y asegura que su formación "va a entrar en diferentes provincias con fuerza y un grupo parlamentario importante". "Vamos a ser decisivos en Castilla y León para que las políticas continuistas de la izquierda o esa derecha camuflada cambien", añadió.

Asimismo indicó que Vox necesita "entrar con fuerza" en las Cortes y desde allí ser "el trampolín para que en mayo de 2023 la inmensa mayoría de los ayuntamientos tengan una alternativa que no sea ni aceptar la claudicación de la extrema izquierda ni ponerse de rodillas como la hace la derecha".

Ortega Smith indicó también que los Presupuestos Generales del Gobierno de España están "para luchar e igualar a todos los españoles en los mismos derechos, infraestructuras y posibilidades". Por ello, garantizó que Vox está "preparado" para la campaña electoral "que Mañueco esta disimulando y no quiere decir que va a convocar".

Minutos antes del inicio de este acto, el secretario general del partido de Santiago Abascal participó también en la manifestación por las infraestructuras convocada hoy por Socibur, Burgos Pide Paso y la Plataforma por el Desarrollo de Burgos y el Empleo, para exigir la reapertura del Tren Directo y de las autovías A-73, A-12 y A-11. Una reclamación que Ortega Smith calificó de "legítima", con la que los ciudadanos buscan estar "comunicados con la capital de Españas y otras capitales de provincia".

"Esto nos lleva a levantar la voz frente a esos que durante décadas han considerado que había españoles de primera y de segunda. No es una España Vaciada como quien dice, en esa España vive gente que trabaja, que no quiere abandonar sus tierras pero les están obligando porque no hay infraestructuras, ni hospitales ni oportunidades de trabajo", sostuvo.

Por ello, garantizó que desde Vox recorrerán "hasta el último pueblo" de Burgos y Castilla y León, con el fin de ofrecer una "respuesta alternativa" a 36 años de gobiernos de 'populares' "arrodillados ante políticas de izquierdas". "Vamos a recuperar que merezca la pena sentirse orgulloso de nuestra tierra, que merezca la pena luchar por ella y por un proyecto nacional en España", subrayó