PSOE y UGT demandan prorrogar el complemento de los ERTE

El PSOE y UGT en Castilla y León pidieron hoy a la Junta que prorrogue el complemento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de mayo, como ha hecho el Gobierno central, para que ninguna persona que necesite la ayuda se quede sin ella.

Así lo demandaron los secretarios generales del PSCyL, Luis Tudanca, y de UGT en la Comunidad, Faustino Temprano, en una rueda de prensa tras mantener una reunión en la que analizaron la evolución de la pandemia, la crisis económica y social derivada de la misma y las medidas en marcha por parte de las administraciones.

Tudanca anunció una iniciativa en las Cortes para dotar con otros cinco millones la ayuda complementaria de los ERTE y Temprano alertó de que, ante la situación económica y social, se ven como los expedientes temporales se convierten en Ere de extinción y cómo autónomos no van a poder reabrir sus negocios.

Ambos insistieron en solicitar ayudas directas a todas las administraciones para empresas, autónomos y trabajadores que más lo necesitan, pero Tudanca afirmó que no se pueden comparar los 20 millones de la Junta con los 1.000 millones a los ERTE del Gobierno, los 245 millones a autónomos o que nueve de cada diez peticiones de créditos se realicen al Gobierno.

El dirigente socialista indició en que en 2020 la Junta contó con 997 millones extraordinarios del Gobierno y en 2021 los presupuestos crecen por una mayor aportación gubernamental, lo que le llevó a decir que no sabe lo que hace el Ejecutivo de la Comunidad con ese dinero cuando las ayudas no llegan a los afectados.

Por su parte, el líder ugetista recordó al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que está bien que exija al Gobierno pero afirmó que también tiene que cumplir lo que firma en la Comunidad. "Seremos exigentes con lo firmado", advirtió.

Fondos europeos

Ambos líderes pidieron también que se aprovechen los fondos europeos a través de planes y programas, para lo que reclamaron a la Junta que cumpla con la iniciativa aprobada en las Cortes de dar participación a los agentes económicos y sociales.

Respecto de la critica de la Junta por la insuficiencia de fondos asignados, Temprano respondió que “la primera labor no tiene que ser la queda, sino presentar los proyectos”, de los que estimó que a día de hoy no hay ningún informe, a la vez que afirmó no saber de dónde se ha sacado los datos el Ejecutivo autonómico.

“Es una cortina de humo para que no se hable de la situación de la sanidad y de la crisis”, manifestó Tudanca, convencido de que la Junta no sabe para qué quiere los fondos y para qué proyectos, ya que los remitido a Madrid es “un refrito de programas de hace 30 años”.

Diálogo Social

El líder socialista expresó la preocupación por la “fractura” del Diálogo Social por parte de la Junta ante la falta de cumplimiento de acuerdos firmados, como la extensión del Serla, y defendió que este instrumento de comunidad ayuda a la paz social con inversiones y empleo. “Se pone en riesgo por el ego sin medida del portavoz y vicepresidente de la Junta y la desaparición absoluta del presidente, que también es presidente del Diálogo Social”, aseveró.

Tras señalar que no existe ningún avance sobre el Serla, porque la Junta mantiene su posición de no extender a las nueve provincias y de que, de ser así, se cofinancie por la parte social, Temprano aseguró que van a seguir en el Diálogo Social y no se van “a levantar de ninguna mesa”, pero pidió lealtad y que se desarrolle como se recoge en el Estatuto de Autonomía.