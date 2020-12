Y el hechizo se deshizo

El tiempo se detuvo en salas de exposiciones, museos, teatros, cines y bibliotecas como si sobre ellas hubiera caído un hechizo. Tres semanas después, un golpe de varita... Y todo volvió a la vida ayer como si no hubiera ocurrido nada. ¿Cómo si no hubiera ocurrido nada? No, como si no hubiera ocurrido nada, no. Los guardianes de estos espacios, conserjes, bedeles y acomodadores, reconocen que hay confusión en la gente. El reinicio ayer tras el fin de las restricciones que cerraron las instalaciones culturales se produjo al ralentí, sobre todo por la mañana. La tarde, sin el paraguas al brazo y unas temperaturas muy aceptables, estuvo animada. Salas y teatros completaron su reducido aforo a última hora. Había ganas de beberse la cultura.

A esa avidez le ponían palabras Olga y Pedro minutos antes de sentarse a ver 100x100 Don Mario en Cultural Cordón. Tres semanas de sequía son muchas para ellos, que aún guardan en el cajón varias entradas caducadas que los iban a abrir los auditorios de Madrid. Son culturetas de libro. Una etiqueta que también le queda pintiparada a Victoria. Estaba feliz con sus localidades en el paraíso del Teatro Principal para ver Las cosas que sé que son verdad, con Verónica Forqué, aplazada el pasado 28 de noviembre. «Lo echaba de menos. Me alegro mucho de volver a pisar un teatro», señalaba en el vestíbulo y confirmaba que este fin de semana planeaba ir al cine -aún no había decidido la película, pero podría ser Marie Curie o El verano que vivimos- y visitar alguna exposición. «Hay que aprovechar antes de que nos lo vuelvan a cerrar todo otra vez», decía rumbo a su butaca.

Con los aforos tan reducidos, los teatros se aprecian moribundos. Solo hasta que se apagan las luces, se oye un movimiento de cortinones y se hace la luz en el escenario.

Las bibliotecas, como la Cervantes, animan ya los barrios. - Foto: Luis López Araico

Esa magia de la oscuridad es la que también guiaba a la gente hacia los cines de la orilla del Arlanzón. Se extendió la gran pantalla y algunos fieles la honraron. «Estamos muy contentos de abrir y, además, lo hacemos con una cartelera interesante», anotaba la gerente de los Van Golem, Alicia Alonso, optimista de cara a Navidad, a pesar del aforo reducido al 33%.

La tarde animó igualmente las salas de exposiciones. La luz es un poderoso imán para los viandantes. Por la mañana, esos mismos espacios lucían más desangelados (algo que se repite con o sin restricciones). Mirar hacia fuera, la muestra de fotografía en Cultural Cordón, contaba a cámara lenta sus visitantes. La velocidad creció en horario vespertino. Donde sí hubo más movimiento desde el minuto uno en el antiguo palacio de los Condestables fue en las taquillas, aunque han permanecido abiertas este tiempo.

Pocos efectivos se registraban en estos primeros compases en el Museo de la Evolución Humana y en el Museo de Burgos. En la Casa de Miranda, María Luisa, una de sus guardianas, observaba como curiosidad que dos de los siete visitantes que habían madrugado eran ¡de Madrid! El resto, burgaleses.

El Palacio de la Isla recuperó su pulso con Delibes. - Foto: Luis López Araico

Buen ritmo, aunque mucho menos del habitual, llevaba el Arco de Santa María. Ignacio del Río mantiene su magnetismo y expresamente a verle acudió Mónica. «Tenía ganas de verlo y no he querido esperar más, aunque sabía que se prorroga hasta el 13», sostenía y concluía que sí o sí saldría de casa esa tarde e intentaría pillar entradas para el teatro (lo logró).

La cultura sale de su estado de congelación y no solo en el centro de la ciudad. Las bibliotecas son, en algunos casos, la única dotación en los barrios. Y como agua en mayo recibieron muchos vecinos la apertura de estas, con ningún servicio, salvo la de San Juan, durante este tiempo. «La gente tenía ganas. Sobre todo han venido a coger libros. Estos días se han quedado novedades disponibles y los usuarios lo ven en el catálogo, y hasta se ha formado una pequeña cola en el mostrador de préstamos. Donde ha habido muy pocos ha sido en la sala de lectura», hacía un barrido general a última hora de la mañana Fernando, en la Cervantes, en San Pedro de la Fuente.

La cultura salió rumbosa. Hasta el Cid bajó a la calle en busca de acción. Y este fin de semana la agenda ya es imparable.