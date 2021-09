«El club sabía las dificultades que iba a haber este año»

Concluido el breve periplo del, ya Tubos Aranda, por la máxima categoría del balonmano nacional con el descenso del equipo aPlata, el presidente del conjunto ribereño, Eusebio Martín, valora para DB qué ha significado para la entidad del Príncipe de Asturias la caótica, pero emocionante a la vez, experiencia de vuelta a la élite. También, y de paso, el futuro más inmediato que está por llegarle al club amarillo de cara a la próxima temporada.

Fin al curso y con él al sueño de Asobal. ¿Demasiado pronto o era lo esperado?

Nosotros ya dijimos a principio de temporada que íbamos a afrontar el año en Asobal con una situación especial de reducción de ingresos, por lo que entonces se confeccionó una plantilla en función de la capacidad económica que podíamos permitirnos. Éramos conscientes de que las circunstancias obligaban a intentar de salir con éxito de toda esta tormenta, así que al final ese ha sido el objetivo del club. Más allá además de resultados deportivos; que evidentemente no podemos obviarlos. Pero desde luego sí decir que se ha hecho todo lo posible, que se ha trabajado bien, y que los jugadores han echado el resto hasta llegar donde se ha podido.

Echando la vista atrás, ¿cree que tuvieron opción de haber hecho algo diferente?

Siempre toro pasado , y una vez que se analizan las cosas, todo es mejorable. Ahora, insisto, en el club teníamos claros los condicionantes y lo complicado que iba a ser. Para nosotros era fundamental garantizar la supervivencia por encima de todo y, aunque ha costado, el proyecto está salvado. Tenemos que hacer todavía la última recopilación de datos para cerrar el balance, pero eso era lo que de verdad importaba y se ha hecho.

Ha hablado de la salud económica del club ¿cómo se encuentra?

Pues la verdad es que estamos intentando garantizar que al final no haya deuda. En estos momentos sí que hay un desajuste en las cuentas porque evidentemente ha habido más gastos que ingresos; entre otras cosas porque el club ha dejado de generar, entre unos conceptos y otros, unos 130.000 euros, pero también es cierto que estamos pendientes de dinero aún por entrar de las Administraciones Públicas por lo que, en función de cómo cerremos ese tema, veremos a ver. Sí que es verdad, no obstante, que en lo económico, y dentro de lo que cabe, hemos podido aguantar. Aunque insisto, aún tenemos que ver si vamos a poder cerrar en positivo o en negativo en función de ese montante todavía pendiente de entrar de compromisos con Diputación y Junta de Castilla y León.

¿Le ha afectado al club especialmente no haber podido contar con público este año fruto de la COVID?

Estoy convencido, y creo que todos los socios también, que si hubiéramos tenido los mismos asistentes que la temporada anterior, el equipo probablemente habría podido estar peleando aún más por mantenerse en la categoría.

Volviendo a lo deportivo, el club ya ha comenzado a perfilar la nueva plantilla. ¿En qué dirección va a moverse la Secretaría Técnica?

Llevamos trabajando en el planteamiento del nuevo curso desde hace unos meses. Tanto en confección de plantilla como en decisiones técnicas y organizativas a nivel interno. Nosotros lo que tenemos muy claro es, primero, que tenemos que seguir garantizando que el club gaste sólo en función de lo que ingrese. No queremos permitirnos absolutamente nada a lo que el club no pueda hacer frente, por lo que no vamos a perder la sensatez. Ahora, con el dinero que creemos vamos a tener, se está confeccionando una plantilla que creemos va a ser polivalente, competitiva, e ilusionante para todos los socios y aficionados.

Únicamente van a quedar 5 ó 6 jugadores de este año si Banduka regresa. ¿Supone eso un ‘borrón y cuenta nueva’ para el proyecto 21/22?

Hemos de tener en cuenta que el inicio de año en Asobal estuvo ya condicionado por la pandemia. Algo que hizo que algunos cambios que se tenían previstos no se llevaran a efecto y, probablemente, que el inicio de éste próximo curso vaya a tener más de los previstos. Pero en realidad, si sopesamos las dos temporadas en conjunto, todo entra dentro de lo lógico.

En esa línea, ¿qué espera de la próxima temporada?Vistos los descensos y los proyectos que se están armando, ascender va a estar caro.

Sí. Va a estar muy caro, pero precisamente por eso el reto es ilusionante. La verdad es que, en una categoría como ésta, en la que muchos equipos vamos a estar igualados porque unos se van a reforzar y otros acabamos de bajar de Asobal, la temporada va a ser muy dura y difícil. Pero también va a ser una temporada muy bonita en la que el club va a regresar un poco a la rutina habitual de los últimos años. Al hecho de poder disfrutar de los partidos y de devolvernos un poco la magia de lo que el balonmano significa para esta ciudad.

También será un año especial porque por primera vez se enfrentarán en la misma categoría a Burgos. ¿Esperan con ilusión la cita?

Va a ser bonito porque creo que eso va a servir para potenciar el balonmano en nuestra provincia. Nosotros el futuro derbi lo afrontamos de manera positiva porque el hecho de que se pueda dar un enfrentamiento así entre Aranda y Burgos, sin duda va a redundar en beneficio propiamente de lo que es el balonmano. Además hay una muy buena relación entre ambos clubes, eso lo puedo garantizar. Estamos dispuestos a colaborar y eso es lo que haremos para que los dos encuentros sean una fiesta.