Dibujos desde Seúl con alma castellana

Dice el arandino Jesús Fernández, licenciado en cine de animación, que si tuviera que elegir la ilustración de la que se siente más satisfecho, se decantaría por una en la que pintó a una joven con el traje regional castellano. No se trata de un vestido cualquiera. El dibujo está inspirado en todos y cada uno de los elementos de esta vestimenta tradicional que su tía bordó a mano para su prima. Él, que vive en Seúl desde hace casi seis años, plasmó todos los detalles gracias a las fotografías que le iban mandando. Completó la estampa con la iglesia de San Juan esbozada al fondo en un día cualquiera de otoño.

El gusto de Fernández por pintar trajes regionales va más allá de lo meramente estético. Es su particular forma de buscar y reivindicar lo que denomina "esencia castellana" a casi 10.000 kilómetros de distancia. "Pensé que sería bonito explorar algún símbolo propio de Castilla. Por eso suelo dibujar espigas de trigo, uvas, cigüeñas...", explica, al tiempo que reconoce que el hecho de estar lejos de casa le hace "echar más de menos las cosas de tu tierra". Pero no sólo eso. Fernández va un paso más allá y plantea "¿por qué no diseñar una princesa Disney con nuestro traje castellano y nuestros paisajes?". Al fin y al cabo, dice, se trata de ensalzar los elementos de una cultura que, a su juicio, "suele estar bastante diluida".

Nada que ver con la experiencia que ha cosechado a lo largo de los años en Seúl, donde se instaló para cumplir su sueño de vivir en Asia. "Ellos tienen mucho orgullo de su ropa tradicional. Las chicas, a veces, se visten con los trajes típicos e, incluso, en el año nuevo lunar, los presentadores del telediario van con esta vestimenta", cuenta. Así, él decidió buscar el equivalente de aquello de lo que están orgullosos en Asia: "Mi trabajo, en este sentido, es poner en valor la esencia castellana. En Japón usan grullas blancas. Pues bien, para nosotros, las cigüeñas volando son muy representativas. Desde fuera lo veo con otros ojos, con otra perspectiva y lo quiero poner de relieve". Basta con echar un vistazo a su cuenta de Instagram (gsoos.illust), en la que hasta las hadas visten con traje regional y ganan fuerza tradiciones tan arraigadas como los buñuelos y crisantemos con motivo del Día de Todos los Santos o el desfile de gigantes y cabezudos que amenizan las calles de Aranda durante las fiestas patronales.

Fernández, que trabaja como profesor de español en Seúl, suele dedicar al menos tres horas a cada una de estas ilustraciones. Eso si tiene la idea muy clara de antemano. Si no, admite que se "puede tirar días". Por ahora no ha trabajado en la producción de películas, pero no tira la toalla. De hecho, se encuentra en plena renovación en cuanto a tecnologías: "Todo ha cambiado mucho y quiero aprender nuevas técnicas, sobre todo de animación en páginas web o aplicaciones". Una puesta al día que bien podría llevar a cabo en tierras españolas tras 20 de sus 38 años lejos de Aranda: "Voy necesitando un cambio y siempre tengo un lugar mejor al que regresar. Lo haré más pronto que tarde".