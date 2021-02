"Pago impuestos aquí. Me parece lo justo"

Dice Kike Arnaiz que no planea nada. Que vive al día. Este fotógrafo de viajes e influencer arandino con cientos de miles de seguidores en YouTube e Instagram no tiene casa fija. Su casa es el mundo, ese que retrata con la cámara y los cinco objetivos que nunca faltan en su maleta. Hoy en Costa Rica. Y mañana, probablemente en México. "Cada vez somos más nómadas digitales, es decir, personas que vivimos de los ingresos online. Sólo necesitamos internet", explica.

Eso sí, a pesar del constante movimiento que marca su vida, Arnaiz paga sus impuestos en España. "Idealmente lo hago porque es mi país, he crecido ahí y me parece lo justo", asegura en relación a la reciente polémica surgida a raíz de la ‘fuga’ a Andorra de algunos youtubers como El Rubius para evitar la presión fiscal del Estado. No obstante, el arandino recalca que esta controversia le parece "injusta" ya que este tipo de artimañas las llevan aplicando durante décadas "miles de empresas y particulares españoles de todos los sectores, desde aquel que paga al electricista en negro para que le salga más barata una chapuza hasta las grandes compañías con ingeniería fiscal".

En estas circunstancias, Arnaiz subraya que "legalmente no tendría por qué" pagar impuestos en España ya que pasa todo el año fuera "y en otros países ganaría más dinero y sufriría menos trabas burocráticas". En cualquier caso, dice, "siempre dejo una puerta abierta a lo que pueda pasar, porque sí, pago aquí, pero tampoco lo hago con el puño en alto diciendo que estoy súper orgulloso de ello, hay muchas cosas que podrían mejorar". Entre ellas, las facilidades burocráticas. Arnaiz cuenta que lleva ocho meses para crear una empresa y todavía no lo ha logrado. "¿Sabes que en Estonia esto lo hubiera hecho en un máximo de tres días y todo con trámites digitales? Me darían una residencia digital, abriría una cuenta bancaria en unos minutos y pagaría la mitad de los impuestos. Tentador, ¿verdad?".

Así las cosas, este influencer lamenta que España no tienda más la mano hacia las nuevas profesiones: "Todos saldríamos ganando y no sólo hablo de los grandes youtubers como El Rubius que factura millones, sino cualquier tipo de emprendedor digital. Más personas podrían emprender y todos decidirían quedarse en España".

En su opinión, nuestro país cuanta con muchas de las comodidades que los nómadas digitales suelen tener en cuenta a la hora de elegir destino, desde un clima más que favorable, hasta una buena conexión a internet o, incluso, la gastronomía. "España podría ser un paraíso para nómadas digitales de todo el mundo. Y, sin embargo, seguimos con un sistema muy anticuado", critica Arnaiz.

Afortunado. Más allá de cuestiones fiscales, Arnaiz se siente afortunado de "poder seguir este estilo de vida" y si algo tiene claro es que si permanece quieto mucho tiempo, "se apaga la inspiración". Empezó hace diez años en la fotografía de moda, antes de dar el salto a la de viajes, que considera como "una de las disciplinas más completas" al incluir paisajes, retratos, animales o arquitectura.

Lleva los dos últimos meses en Costa Rica, que define como "uno de los mejores lugares de la tierra". En su lista de favoritos incluye Noruega e Islandia, dice que China le dejó "enamorado" y que ojalá entre sus próximos destinos figuren Benín, Borneo o Nepal. Donde siempre vuelve, al menos dos veces al año, es a Aranda de Duero.