PGC - Transparencia se estrena con 20,3 millones

El pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó hoy las cuentas de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior que contemplan 20,3 millones, un 18,8 por ciento más que en 2019, con los votos de PP, Ciudadanos y Por Ávila, el “no” de PSOE, Podemos y UPL y la abstención de Vox. La oposición socialista y ‘morada’ tachó de “chiringuito” y “trampantojo” este departamento de “casi todo”, para el que no se aceptó ninguna de sus enmiendas.

La socialista Alicia Palomo expresó su sorpresa por que las cuentas de este departamento, que incluye la despoblación, no contiene “nada nuevo para frenar al “sangría” poblacional, porque aseguró no tiene “estrategia” o plan para evitar que los castellanos y leoneses no se marchen. Así, criticó que la “consejería de casi todo” solo disponga de 20 millones y planteó 22 enmiendas, por 6,5 millones de euros.

Así, Palomo destacó que buscan la dinamización de la Comunidad, un plan ambicioso para la captación de fondos europeos de recuperación, a través de una red de oficina territorializadas, para que cada comarca tenga un proyecto propio de fomento de la actividad y el empleo. “No nos resignamos a pesar de ustedes”, dijo para añadir que “Castilla y León es un sitio privilegiado”, por lo que abogó por “cambiar el rumbo” de esta tierra, que expulsa a los jóvenes y rechazó “reordenar” para recortar los servicios.

La procuradora se dirigió al vicepresidente Francisco Igea para señalar que si venían a cambiar la cosas y todo ha ido a “peor”, deberían despedir al asesor Ignacio Cosidó, y reclamó un proyecto de Comunidad y una estrategia clara para el reto demográfico.

En nombre de Ciudadanos, la procuradora Blanca Negrete reconoció el trabajo del PSOE en materia de despoblación y aseguró que son conscientes de la “gravedad” de este problema, pero recalcó que se aborda de forma “transversal” desde todas las consejerías. Por eso, defendió cambiar el concepto “tradicional” de la financiación autonómica, para no tener en cuenta a las personas, porque algunos servicios, dijo, depende del territorio.

“Aunque el presupuesto es pequeño y es el que es”, dijo, “no falta voluntad política” y añadió que por ello recogieron el “guante” de Monte la Reina e instó al PSOE a luchar contra la despoblación. Además, destacó los fondos para la dinamización demográfica en Soria, aunque reconoció que les gustaría que las partidas fueran mayores, si bien argumentó que la Consejería ha tenido que ajustar sus cuentas para atender el gasto de sanidad, educación o servicios sociales.

Negrete abogó por coordinarse con el Gobierno en relación a las oficinas territorializadas, puesto que criticó que se han enterado por la prensa de que se abrirá una en Palencia. Además, recordó que está pendiente la aprobación de la Estrategia para el reto demográfica y la definición de las zonas escasamente pobladas, así como los estudios para el mercado del carbono.

“La Consejería no vale para nada”, replicó Alicia Palomo, al referirse a este departamento como el “chiringuito de Igea”, y añadió que la Junta busca perseverar en las políticas de la transversalidad que han demostrado a su juicio que no han funcionado. La procuradora socialista recriminó a Cs que les parezca “mal” la apertura de una oficina como proyecto en Palencia y les pidió que no se desaprovechen los fondos europeos.

La procuradora de Cs respondió al PSOE a sentarse para negociar la ordenación del territorio, “tenemos que organizarlo todo”, y destacó el reconocimiento a la Consejería de Transparencia durante la pandemia. “Esta Consejería tiene mucho sentido y realiza un gran trabajo”, apostilló. “Hay que hacer cosas por el reto demográfico de esta Comunidad”, dijo.

“Minitransparencia”

La procuradora de Podemos Laura Domínguez planteó 20 enmiendas por 2,38 millones ya que explicó que es “un poco difícil sacar dinero de donde no lo hay”. “Es la Consejería de Minitransparencia”, dijo. Además, sobre memoria democrática, señaló que estos presupuestos no tienen una partida para ello porque “no la nombran” y criticó la “equidistancia” de Cs. También planteó mejoras para la ciudadanía en el exterior ante el “corta y pega” del nuevo, que recalcó no tiene asignación económica, y sobre cooperación al desarrollo reclamó 500.000 euros más y blindar las partidas para diferentes proyectos.

La procuradora de Cs María Montero rechazó minorar los gastos corrientes y de personal, así como para el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) para aumentar los fondos de proyectos de cooperación al desarrollo y añadió que el 012 ha incrementado sus servicios para atender a las personas, por lo que descartó también rebajar su dotación para afrontar la memoria democrática. Además, recordó que este departamento ha conseguido llegar con sus datos a través del portal de datos abiertos a los ciudadanos con un presupuesto ajustado.

Laura Domínguez insistió en que esta consejería “trampantojo” está hecha a medida del vicepresidente Igea, por lo que coincidió con Cs en que cuenta con poco dinero para sus atribuciones. La parlamentaria ‘naranja’ acusó a la procuradora de “meterse en el barro” por criticar al departamento por tener un gasto reducido y se reivindicó como equidistantes al considerar que en la Guerra Civil hubo “víctimas” en los dos lados enfrentados. Además, agregó, que Cs nunca gobernará con los que defienden los “asesinatos”.