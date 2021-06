El dispositivo antiincendios en la Ribera llega bajo mínimos

La campaña de máxima concentración de riesgo de incendios comienza el 1 de julio, que es cuando empieza a estar operativa la torreta de vigilancia ubicada en el monte de La Calabaza, que cuenta con dos vigilantes que se turnan para ocuparla todos los días durante 10 horas hasta el 30 de septiembre. Este es el único refuerzo que el dispositivo antiincendios tiene durante el verano en la comarca ribereña, que este año llega bajo mínimos a los meses de mayor riesgo.

A la circunstancia de que el Ayuntamiento de Aranda no cuenta con el servicio de retén de bomberos en su parque profesional se suman este verano el más que precario estado en el que se encuentra el parque de bomberos voluntarios de Torresandino, uno de los dos que mantiene la Diputación de Burgos al sur de la provincia, que solo cuenta con un único efectivo. «Esto es ilegal, no se puede hacer ninguna salida así, a no ser que pretendan que el mismo bombero conduzca el vehículo y saque la manguera por la ventanilla», denuncian con tono irónico desde la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl).

Desde el Ayuntamiento de Torresandino han hecho un llamamiento a los vecinos interesados, residentes en la localidad y menores de 65 años, para que se inscriban en sus oficinas para «colaborar con este servicio público en calidad de bomberos voluntarios» para la prestación de los servicios de emergencia, prevención y extinción de incendios. En el caso de que este llamamiento tenga respuesta, antes de que los nuevos voluntarios puedan atender avisos tendrán que pasar por un necesario periodo de formación para enfrentarse a estas actuaciones.

Mientras, en Roa de Duero cuentan con seis efectivos «algunos de ellos preparándose las oposiciones para bombero, es la mejor plantilla en años», recalcan desde Apamcyl, aunque el pero en este caso está en el equipamiento con un camión «de más de 40 años».

Para completar este dispositivo antiincendios que atiende a 59 municipios ubicados en el sur de la provincia, y que suponen la cuarta parte de su superficie, se cuenta con la plantilla de ocho agentes medio ambientales y un celador de la Junta, así como el retén de siete efectivos, que es la única brigada forestal para la extinción de incendios al sur de Lerma.

Riesgo alto. Las últimas lluvias en la comarca ribereña rebajan el riesgo de incendio, que alcanza su punto álgido en torno al 10 de julio y durante un mes. En el mapa de la comarca ribereña, además, existen puntos muy delimitados donde se multiplica el peligro en un incendio. Son zonas donde hay viviendas aisladas dentro de masas forestales con mucha vegetación y estrechos caminos.

Hay dos entornos que responden a esta descripción : la urbanización de La Calabaza en Aranda y los diseminados al sur de Gumiel de Izán. A las características del terreno y a la presencia de lugares habitados, se suman circunstancias que agravan el peligro como la inexistencia de un perímetro de protección limpio de vegetación ni cortafuegos efectivos.

Desde Apamcyl urgen la creación de un plan de autoprotección contra incendios de estas zonas. «Son lugares muy peligrosos porque si hay un incendio eso es una ratonera, no podría escapar nadie», insisten desde la agrupación regional de agentes medioambientales. De momento, el Ayuntamiento de Aranda va a destinar 24.000 euros para la redacción de un plan de incendios para las zonas de los montes de La Calabaza y Costaján, que todavía carecen de ellos.