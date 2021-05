El Hereda San Pablo pondrá hoy rumbo hacia Tenerife para disputar mañana el primer duelo del play off por el título de la Liga Endesa, el último desafío de la temporada. Los burgaleses tienen previsto llegar a la isla sobre las 14.00 horas y realizar una sesión de entrenamiento por la tarde en el Santiago Martín. La gran incógnita es si Jasiel Rivero causará baja para este primer encuentro por su reciente paternidad. «Todavía no sabemos si va a estar en la convocatoria. Hay cosas que son muy importantes en la vida, pero los que estemos vamos a competir», explicó ayer Joan Peñarroya.

La presencia del cubano es la única duda del entrenador azulón, ya que el resto de la plantilla se encuentra en perfectas condiciones para afrontar la eliminatoria de cuartos de final. «Es el primer play off de la historia de nuestro club y del baloncesto burgalés. Tenemos ilusión y responsabilidad», aseguró.

Diario de Burgos (redactor y fotógrafo) también viaja a la isla tinerfeña para informar de toda la actualidad del equipo azulón tanto en la web como en la edición impresa.

(Más información y estadísticas de los 8 aspirantes al título, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)