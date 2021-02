Cronología de un relevo

Decir que Messi está acabado es injusto, precipitado y excesivo. Decir que sigue a un nivel ‘top’ o que su capacidad para decidir los partidos sigue intacta es engañarse. En ese término medio, entre el obvio declive y su condición eterna de figura, se produjo el pasado martes una escenificación palmaria de que ha llegado la hora del relevo. Mbappé es hoy el Messi de hace una década, el tipo que destrozaba al rival.

Llegan al mundo con 3.832 días de diferencia, así que pocos puntos de encuentro (pero sutiles) hay en su trayectoria cruzada.

El origen

Cuando nace Lionel Messi (Rosario, 24 de junio de 1987), un inmigrante camerunés busca su sitio en el mundo y llega a Bondy, localidad del departamento parisino Sena-Saint Denis. Se trata de Wilfried Mbappé Lottin, que en París conoce a la exjugadora argelina de balonmano Fayza Lamari. De esa relación nacería Kylian Mbappé (París, 20 de diciembre de 1998). Ese día, el niño Messi, que entrenaba con las categorías inferiores de Newell's Old Boys, tal vez lloraba: en el 98 le diagnosticaron una deficiencia en la hormona del crecimiento que, dos años más tarde, le llevaría a Barcelona.

Cuando Messi debuta oficialmente con el primer equipo del Barça (16 de octubre de 2004, de la mano de Frank Rijkaard ante el Espanyol y con 17 años, tres meses y 22 días), Mbappé comenzaba su ‘carrera’: sin cumplir los seis años empezó a jugar en el AS Bondy, club en el que su padre era entrenador.

Consagración

De ahí es captado por la academia Clairefontaine, institución que la Federación Francesa de Fútbol reserva a los jóvenes con mayor potencial del país, hasta que en 2013 se une al centro de formación del Mónaco. Tres meses antes, Messi había ganado su tercer Balón de Oro de manera consecutiva y alcanzado sus 300 goles profesionales.

Mbappé debuta un 2 de diciembre de 2015, convirtiéndose en el profesional más joven en la historia del Mónaco (16 años, 11 meses y 17 días). Ese día, el Barça juega un partido copero ante el Villanovense (6-1 en el Camp Nou) en la competición que supondría el vigésimo octavo título de Messi con el Barça (‘solo’ ha logrado seis más desde mayo de 2016).

La 16/17

Para cuando Mbappé jugó su primer partido de Champions (27 de septiembre de 2016), Messi había jugado 106 partidos y marcado 83 goles (cinco veces máximo goleador de la competición). Ese curso, el 2016-17, Kylian se destapó al mundo entrando en el equipo ideal de la competición con aquel exuberante Mónaco: marcó su primer gol en el 5-3 de Manchester ante el City (ida de octavos) y otro en el 3-1 de la vuelta, tres ante el Dortmund en cuartos y otro más ante la Juventus en semifinales.

Ese torneo cruza las vidas de Mbappé y Messi de forma invisible: en octavos, el Barça había agotado la paciencia de Al-Khelaifi, dueño del PSG: tras el 4-0 sobre los azulgranas en París, el 6-1 del Camp Nou convence a los gestores del campeón francés de que asaltar la máxima competición continental tiene un precio. 400 millones. Lo que costaría fichar a Neymar… y Mbappé.

Balón de Oro...

Antes de estrenarse entre ‘los mayores’, ambos ganaron el Golden Boy, premio que desde 2003 otorga el diario Tuttosport al mejor europeo sub’21: Messi en 2005, con 18 años; Mbappé en 2017, con 19. Mientras Messi ha estado 12 veces en el podio del Balón de Oro (seis veces primero -récord histórico absoluto- cinco segundo y una tercero), Kylian Mbappé ha sido dos veces nominado al Balón de Oro (entre los 10 finalistas): fue séptimo en 2017… pero parte del ‘sorpasso’ se empieza a cocinar en 2018: por primera vez Mbappé (campeón del mundo en Rusia) supera en la votación a Messi. El francés es cuarto (347 votos) tras Modric, Cristiano y Griezmann, mientras que el argentino termina quinto con 280 votos.

... y Mundial

Muchos detalles anuncian que las curvas han cambiado. No solo es el valor de mercado de ambos. No solo que el francés lograse ser el más joven (20 años y 147 días) en alcanzar los 100 goles. También está el hecho de que los dos cruces ‘físicos’ entre ambos se han resuelto con sendas exhibiciones de Mbappé: la segunda, el pasado martes en el Camp Nou; pero la primera, casi más sonada, el 4-3 de los octavos de final de Rusia’18. Messi, sin marcar, lideró a una gran Argentina, pero Mbappé provocó el penalti del 1-0 y marcó un doblete.

Esa espina, la del Mundial (la única final de Messi, en Brasil’14 ante Alemania, se saldó con derrota), es la que un chico de 18 años ya no tendrá nunca clavada. Ahora, a los 21 y con toda la vida profesional por delante, la escenificación del 1-4 del Camp Nou fue la del relevo de una leyenda a otra con todo a favor para serlo.