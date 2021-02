Defensa modifica y saca a la venta la parcela de La Puebla

Cuatro años de farragosa y lenta tramitación administrativa han atascado la urbanización de los terrenos de la antigua Comandancia de Obras que el Ministerio de Defensa aún posee en la calle La Puebla. Después de que el Consejo Consultivo diera el visto bueno al reparto de parcelas que propuso el Ayuntamiento, los pasos de la Junta de Compensación y del propio Consistorio van sobre seguro. Al punto de que la Subdelegación de Defensa ya ha presentado el nuevo proyecto de expropiaciones de los solares en el número 1 de la Plaza Mayor. Se abrirá un periodo de alegaciones para ver si alguno de los propietarios minoritarios que no se adhirieron al instrumento de ordenación del suelo tienen algo que decir, pero todo indica que las últimas mediciones son las buenas, tras resolverse la contradicción que existía entre las medidas reales y las que figuraban en el Registro de la Propiedad.

Con ese proyecto expropiatorio sobre la mesa, el Ayuntamiento ya puede avanzar en los planes de reparcelación, un trámite que no habrá de finalizar para que Defensa ponga a la venta de nuevo sus terrenos. De hecho, está previsto que el Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Edificación de Defensa (Invied) publique la oferta del solar en torno a la primavera, antes de que finalice el expediente administrativo, según apuntaron fuentes de la Subdelegación. Hay que recordar que ya salió a subasta hace algo más de un año por un valor de 1,3 millones de euros en primera puja, pero no se presentó ningún interesado, en buena medida debido a que todavía estaba lejos la resolución del expediente expropiatorio.

Cuatro metros cuadrados enquistaron el proceso en el año 2017. Dos propietarios particulares no se adhirieron a la junta de compensación porque no se les reconocía la superficie de suelo que aparecía en el Registro de la Propiedad. La Gerencia de Fomento se posicionó a su favor al considerar que la Relación de Bienes y Derechos era incorrecta porque les atribuía un terreno que figuraba en el plan de delimitación, el cual no incluía los mencionados cuatro metros cuadrados.

Finalmente, el Consistorio aceptó las mediciones que aparecían en el Registro de la Propiedad, lo que motivó un recurso de la junta de compensación que es el que a la postre terminó a primeros del año 2020 en el Consejo Consultivo. Como esperaban los responsables municipales, este órgano les dio la razón.

Este pronunciamiento permite al Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Edificación (Invied), dependiente de Defensa, hacerse con la totalidad del suelo. No en vano, el Ministerio ya sacó en septiembre de 2019 la parcela a subasta por 1,36 millones de euros en primera puja y en 1,22 en segunda. Sin embargo, la convocatoria quedó desierta. Los expertos lo achacaron a que los promotores no suelen interesarse por terrenos que dependen de un expediente bloqueado.

El Ayuntamiento puede ahora analizar si debe hacer cambios en el proyecto de actuación, ya aprobado inicialmente. Todos estos pasos están encaminados a que el nuevo propietario del terreno -que al margen de construir viviendas, habrá de urbanizar y abrir una calle que conecte La Puebla con San Lesmes- tenga el camino expedito para presentar el proyecto de edificación, que es simultáneo a un previsible inicio de las obras. El concejal de Fomento, Daniel Garabito, considera que si la compra de los terrenos se lleva a cabo durante este año, los trabajos de edificación y urbanización podrían comenzar en 2022, una vez concluida toda la tramitación urbanística. A ver si es verdad, porque los vecinos de esa zona llevan años esperando que se actúe en esa parcela.