La Diputación convence a la Isabel I para entrar en el CEEI

El Ayuntamiento y la Diputación siguen dándole vueltas al futuro del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI). Mientras el Consistorio está decidido a marcharse de la Asociación, tal y como confirma el vicealcalde, Vicente Marañón, la institución provincial sigue creyendo en su continuidad y parece haber convencido a la Universidad Isabel I para que se integre en el mismo y, con ello, sumar un nuevo socio y tratar de evitar su desaparición.

El rector de la Isabel I, Alberto Gómez Barahona, confirma que el Consejo de Gobierno de la universidad privada ha aprobado su adhesión al CEEI y ha comunicado que acepta la invitación que se le ha hecho llegar para sumarse como socio. Eso sí, añade que harán una serie de «propuestas de modificación» de la asociación en materia de «organización, estructura y funcionamiento».

La incorporación de la Isabel I haría que desapareciera la causa de disolución que ahora mismo existe sobre este centro ya que contaría con el mínimo de 3 socios que exige la ley que regula las asociaciones. Eso sí, Marañón matiza que no tiene conocimiento de que esa adhesión sea ya efectiva, aunque no se opone a ella, ya que no ha sido aprobada por los actuales socios del CEEI (el Ayuntamiento y la Diputación). En todo caso, ratifica que el Consistorio se marchará del mismo ya que estar ahí «no nos aporta nada». Esto quiere decir que la Diputación, la principal valedora del centro, deberá de conseguir la incorporación de al menos otro miembro más (al margen de la Isabel I) para mantenerlo vivo.

El vicealcalde asegura que el Ayuntamiento no pondrá obstáculos para que el CEEI se mantenga en las instalaciones (municipales) de Villafría, pero añade que habrá que regularizar la situación. Entre otras cosas, porque hay quien también quiere utilizar parte de ese espacio. Entre otros, tal y como detalla, la escuela de pilotos FlyBy y la Universidad de Burgos (UBU).

Marañón añade que es probable que se exija algún tipo de contraprestación por el disfrute de las instalaciones municipales ya que se está haciendo uso de ellas sin que el Ayuntamiento, según detalla, reciba nada a cambio y sin que termine de comprender qué es lo que allí se hace. Más allá del vivero de empresas que entiende que incluso se podría llegar a gestionar desde la Sociedad de Promoción que él preside.