Todo el mundo puede dejar de fumar

No se olvidan del día en el que dejaron de fumar. Es una fecha que tienen tatuada en la mente como el cumpleaños de alguien especial o un aniversario. A partir de ese momento, elegido de forma individual tras iniciar la terapia antitabaco que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), su vida cambió a mejor. Raquel Ledesma, Aurora Jorge y Raúl Hernando tienen la valentía de quien se ha enfrentado a una adicción muy asentada (en los tres casos había un consumo de un paquete de cigarrillos diario durante muchos años) pero en estas personas ese coraje va a más: Lo han hecho en plena pandemia, cuando las libertades han estado más restringidas y el estrés se ha disparado de forma generalizada, lo que demuestra que el programa funciona. Implantando desde hace más de 25 años, miles de pacientes de esta provincia han pasado por allí y han aprendido a vivir sin humo.

Dentro de este cuarto de siglo apostando por reducir el consumo de tabaco y, por tanto, la incidencia de patologías asociadas, en la última década ha sido la psicóloga Cristina Sota la encargada de dirigir las terapias (además de llevar la divulgación a colegios e institutos) y la mayoría de sus pacientes tienen una especie de compromiso hacia ella que les hace aguantar cuando la tentación se hace casi insoportable. Porque esto ocurre: nadie dice nunca en la AECC que sea un camino de rosas tirar el pitillo que ha sido un compañero de muchos años. «A mí me ha pasado que cuando quizás me asaltaban muchas ganas de fumar o flaqueaba me acordaba de Cristina y de mi médica de cabecera, Patricia, porque las dos me han ayudado mucho y se han implicado totalmente, así que recordarlas y saber que tenía un compromiso con ellas me ha hecho resistir», explica Aurora Jorge, de 62 años, con más de cuatro décadas fumando.

