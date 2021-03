La obra de la Vía Verde en Santé volverá después de verano

Las actuaciones en la Vía Verde en el territorio del Parque Natural de los Montes Obarenes-San Zadornil, colindante con el tramo que discurre por el interior de la finca Santé (Oña), se reanudarán una vez que termine la época estival, según confirman fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La época de reproducción de numerosas especies rupícolas y de fauna de ribera comienza a primeros de febrero y se alarga hasta finales de agosto, por lo que las obras permanecerán paradas hasta entonces.

Eduardo Rojo, presidente de la Asociación de Estudios Onienses, entiende que hasta el mes de septiembre no se reanuden las obras en ese tramo porque «hay que respetar el ciclo reproductivo de las aves de los farallones del desfiladero y también de la fauna que se cobija en las orillas de los ríos Oca y Ebro. Ello nos lleva también a recordar que, al no hacerse el desvío en la finca particular Santé, hemos evitado la construcción de dos pasarelas, que, además de no tener sentido dentro del trazado del Camino Natural, iban a ser perjudiciales para la fauna y el paisaje».

Actualmente, los responsables de este proyecto en el Ministerio trabajan en la actualización del proyecto constructivo del tramo que discurre por el interior de la finca privada Santé (que tanta polémica suscitó al valorar la construcción de un desvío tal y como se recogía en el proyecto de ejecución), con idea que contemple las intervenciones necesarias para acondicionar la antigua plataforma del ferrocarril a su paso por dicho terreno. «La precaución que ha tomado el Gobierno para ejecutar las obras cuando no se moleste a la fauna de los desfiladeros justifica todavía más que la finca de Santé sea incluida de forma inmediata en el Parque Natural de los Montes Obarenes, de donde se excluyó para hacer un parque temático de ocio que nunca se llevó a cabo. De esta manera el ecosistema de este histórico emplazamiento tendrán una mayor protección que en la actualidad», aclara Rojo.

El planteamiento de la bifurcación demandaba que el Oca fuera atravesado en dos ocasiones en un recorrido que «suponía un destacado interés y belleza natural que permitiría disfrutar de dos nuevas pasarelas similares a las que se encuentran unos metros más arriba, en el paseo realizado por el Espacio Natural Montes Obarenes y que tan buena acogida han tenido entre los usuarios», manifestaron desde el Ceder Merindades, promotor del proyecto. Finalmente, el plan se desarrolla como inicialmente se había planificado.

UN FINAL INCIERTO.

Con un nuevo parón en las obras e incluyendo los cuatro meses que como consecuencia de la pandemia los obreros no trabajaron, el Ministerio prevé que la duración de las mismas se ajuste a lo previsto en el proyecto constructivo, a mediados de 2022. No obstante, desde el Gobierno central recuerdan que las paralizaciones y las restricciones de movilidad derivadas de las medidas adoptadas por las diferentes administraciones podrían afectar la fecha. «En este momento no podemos determinar cuándo se podrá inaugurar este tramo», exponen.

Desde Estudios Onienses confían en que con la polémica del año pasado generada por el desvío en Santé, que «perdimos toda una temporada de otoño de obras en el desfiladero de la Horadada, no suponga ahora un retraso de la puesta en marcha de la Vía Verde a través de Oña y las Merindades».

El tramo entre Castellanos de Bureba y Cidad/Dosante del Santander-Mediterráneo tiene una longitud de más de 61 kilómetros, en los que se siguen acometiendo labores de acondicionamiento.