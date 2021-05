4 de 22 quirófanos del HUBU, cerrados por falta de personal

Felipe Reoyo, adjunto a la dirección del área quirúrgica en el HUBU, afirma que no puede aventurar en qué fecha concreta toda la actividad de cirugía del centro sanitario, muy tocada por la crisis del coronavirus, volverá a recuperar la normalidad prepandemia: «Estamos continuamente evaluando todos los indicadores y será cuanto antes, pero no puedo decirlo con exactitud, aunque a la vuelta del verano si no hay otra recaída podría ser», dice el cirujano, que lleva en esa responsabilidad desde hace aproximadamente dos años y que recuerda que en los peores momentos, de los 22 quirófanos en los que se hace cirugía programada llegaron a estar operativos solo seis.

Los meses más duros de 2021 han sido, según explica, marzo y abril (aunque nunca se suspendieron cirugías sino que, simplemente, no se programaron) porque ahora, cuando ya acaba mayo están funcionando en el hospital 18 de los 22 quirófanos que se utilizan para realizar cirugía programada y en jornada ordinaria. Reoyo recalca que no se está haciendo nada en jornada extraordinaria (peonadas) y que la prolongación del horario de los cirujanos siempre tiene que ver con la larga duración de algunos procesos.

