La Diputación no contesta sobre la falta de cobertura

La Diputación Provincial de Burgos acaba de entrar en la ‘lista negra’ de entidades no colaboradoras con el Procurador del Común por no contestar a una resolución dictada en marzo, aunque no consta que en el Palacio Provincial haya problemas de cobertura y comunicación, que es precisamente la base de la actuación de oficio que inició la institución, consciente de las graves carencias que sufre el medio rural.

Todas las diputaciones han respondido ya al Procurador del Común, aunque haya sido para rechazar sus recomendaciones, como es el caso de Zamora. El resto las han aceptado, 4 de manera parcial, salvo la de Burgos, que inicialmente no informó «sobre las actuaciones presentes o futuras que pretenda acometer y desarrollar en la materia», especificaba el documento, y tampoco lo ha hecho a posteriori, ni tras un recordatorio en agosto. Sí remitió un estudio resumen en el que se concluye que el 93,16% de los núcleos de población, esto es, 1.131 poblaciones, tienen una conectividad inferior a 30 Mbps, y que solo el 21,9 por ciento de los núcleos de población no tiene buen nivel de cobertura 3G, mientras que el 74,2% carece de buena cobertura 4G por parte de ningún operador (no consta la fecha de estos datos).

El Procurador considera que, por un lado, las administraciones deben pedir al Gobierno central que actualizar la velocidad de internet garantizada por el servicio universal a 30 megas (ahora está en un ridículo 1), y que pongan a disposición de los ciudadanos «una línea de ayuda sustitutiva o complementaria de la gestionada por Red.es para la adquisición de antenas parabólicas o demás infraestructura necesaria para recibir internet mediante tecnología satelital», de modo que les salga gratis, o casi, esa tecnología si las operadoras no se la ofrecen.

Asimismo, reclama un estudio pormenorizado que permita conocer la situación real de cada municipio e identificar las «necesidades de actuación más perentorias, con el objetivo último de facilitar al máximo el despliegue y la extensión de las infraestructuras necesarias para la mejora» de estos servicios.