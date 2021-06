Vendedores ambulantes de Burgos denuncian el veto de Medina

Muchos sectores económicos siguen sufriendo las restricciones que conlleva la pandemia y, en algunos casos, siguen conllevando dificultades. Ese es el caso de un grupo de unos 25 integrantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Burgos, la mayoría de la capital, quienes denuncian que el Consistorio medinés les impide acudir al mercado semanal de cada jueves en la ciudad en base a las limitaciones de aforo y lleva un año sin darles una solución. Su presidente, Enrique Jiménez, asegura que con todos los ayuntamientos de provincia ha habido diálogo y se han buscado soluciones, salvo en Medina de Pomar.

Hasta la semana pasada, el aforo de puestos tenía que limitarse a la mitad y ahora, las medidas del nivel 1 de alerta permiten un aforo del 75%. Por poner ejemplos, el portavoz de los afectados nombra a Briviesca, Espinosa de los Monteros o Villarcayo, donde se han buscado diferentes soluciones, como en el caso de Briviesca pasar de un solo mercado mensual a uno quincenal, turnándose así la mitad de los puestos una quincena y la otra mitad a la siguiente. En Espinosa y Villarcayo, con periodicidad semanal, igualmente se han turnado los vendedores, pudiendo acudir solo cada quince días. Pero en Medina de Pomar, el Consistorio ha autorizado durante todo el año solo a los vendedores que de forma habitual solían acudir todos los jueves a la cita y que, mayoritariamente proceden de Las Merindades.

Ahora, que el aforo ha crecido al 75%, Jiménez plantea que un jueves al mes renuncien a acudir al mercado el 25% de lo vendedores para que así todos tengan oportunidad de vender durante, al menos, tres jueves mensuales. Otra opción es la de ampliar el espacio destinado al mercado y así favorecer que el 100% pueda acudir, como se ha decidido en Villarcayo, el ejemplo más cercano que pone.

Primero los de la zona. Los vendedores afectados han decidido acudir el jueves al Ayuntamiento y forzar un encuentro con el alcalde medinés, Isaac Angulo, porque aseguran que «ningún ayuntamiento de Castilla y León se ha cerrado al diálogo más que el de Medina de Pomar». Aseguran que ninguna respuesta se ha dado a sus escritos y que buscan «una explicación porque no lo entendemos».

Mientras, el alcalde tira de la ordenanza municipal, según la que «el vendedor que falte a tres mercadillos consecutivos perderá la autorización municipal». El Consistorio no está poniendo en práctica la medida, pero Angulo señala que con muchos de los vendedores de Burgos podría hacerlo, porque «la mayoría solo vienen en verano para aprovechar el momento en que más ventas se producen». Este hecho asegura que también conlleva «quejas de los de aquí que ven como aumenta la competencia justo en la época en que más pueden vender». Angulo insiste en que «por norma están primero los de la zona y especialmente los que vienen todo el año». A ello añade que sería partidario de la rotación, «solo si todos hubieran estado viniendo el mismo número de semanas antes de la pandemia» e insiste en que «el mercado lo mantiene el que viene todo el año y apostamos por esos vendedores».

La limitación al 50% ha estado dejando fuera a los 25 vendedores de Burgos, pero el aumento al 75% permitirá ampliar el mercado en unos diez puestos, según el alcalde. Su intención es llamar a los vendedores de Burgos más asiduos, aquellos que más semanas al año acudían antes de la pandemia. Pero en ningún caso realizar rotaciones o aumentar el espacio del mercado, como plantean los afectados, muchos de los cuales seguirán quedándose fuera.

El regidor defiende que «sigue siendo necesario guardar las distancias y controlar la entrada y la salida del mercado», al estar limitado su aforo de visitantes al 75%. Por ello, descarta la ampliación del espacio dedicado al mercado, al asegurar que sumar nuevas calles haría muy difícil el control de accesos. «Lo que no dicen es que algunos municipios no cumplen la normativa de entrar por un lado y salir por otro, una norma que ha puesto la Junta de Castilla y León, no el Ayuntamiento», concluye.