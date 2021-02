Y el SARS-CoV-2 pasó de largo

Es una magnífica noticia. Apenas quedan un par de semanas para que oficialmente se cumpla un año desde que el coronavirus SARS-CoV-2 pusiera patas arriba la vida tal y como la conocíamos hasta entonces y arrasara con la salud y la vida de miles de burgaleses, y en tres centros de la ciudad, en los que viven las personas probablemente más vulnerables de esta sociedad, no ha dejado ni un solo caso positivo. Aún así, Judit Beltrán de Otalora, codirectora de la casa de acogida La Encina para pacientes de VIH / sida; David Alonso, educador social de Cáritas y presencia imprescindible en su albergue, y Pilar Martínez de Benavides, psicóloga del Centro de Integración Social de la Fundación Lesmes, cruzan los dedos para que las cosas sigan como hasta ahora. ¿Qué ha ocurrido para que personas tan vulnerables no se hayan visto afectados por un virus que ya ha demostrado que no entiende de clases sociales? Parece que la suma de muchos factores -la casualidad es uno de ellos, no lo niegan-, entre los que cobra especial relevancia la intuición, que les hizo cerrar las puertas a cal y canto antes de que obligara a ello el decreto de estado de alarma anunciada el sábado 14 de marzo por el presidente del Gobierno.

Así lo cuenta Beltrán de Otalora, que recuerda que casi una semana antes de aquella fecha varias personas del equipo decidieron confinarse con los nueve usuarios de la casa: "Habíamos escuchado comentarios de personal sanitario de otras provincias que decían que las cosas se estaban poniendo muy mal, que había enfermos muy graves en los hospitales, así que lo planteamos y así lo hicimos, mandando al resto del personal de cuarentena a su casa ". Ese margen les facilitó la realización de un plan de contingencia de la mano de su médico de referencia, el internista Juan Francisco Lorenzo, y de un psicólogo, con los que elaboraron un protocolo de trabajo que, afirma, cambió sustancialmente las rutinas de la casa, implantando más turnos, cambiando el uso de las diferentes dependencias, incorporando antes que nadie el uso de las mascarillas y universalizando la higiene de manos y la distancia entre personas. Esa disciplina férrea llega hasta hoy ya que los usuarios de la casa no pueden salir aun si no es acompañados por algún profesional.

Contaron, y así lo reconoce, muy agradecida, con la colaboración estrecha y generosa del personal del área de Infecciosas del servicio de Medicina Interna y del servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Burgos, del centro de salud Las Huelgas y de los servicios sociales del Ayuntamiento, que hicieron un seguimiento casi diario de cómo estaban en la casa: "Nos hemos sentido muy acompañados en todo momento", agrega la codirectora. También ayudó mucho que la Coordinadora Estatal de VIH / Sida (Cesida) se volcara con La Encina movilizándose para conseguir material en las primeras primeras semanas, que desde el Plan Nacional sobre el Sida se hiciera un seguimiento de todas las casas del país y que la de Burgos esté rodeada de un buen trozo de terreno al que poder salir a tomar el aire.

La Encina se inauguró en 2002 en el barrio de Huelgas. - Foto: Luis López Araico

"Trabajadores y usuarios partimos del mismo lugar, el de la incertidumbre por el futuro, el de no poder ver a nuestros familiares, eso nos igualó mucho e hizo que el ambiente fuera de armonía dentro de un estado de alerta constante. No sé cómo lo hemos conseguido pero hasta aquí hemos llegado y confío en cubrir la etapa que nos queda hasta la segunda dosis de la vacuna -la primera ya se la han puesto- sin bajar la guardia. Somos muy conscientes de que cualquier detalle nos puede hacer vectores de la entrada del virus en la casa, sabemos de nuestra fragilidad porque así lo hemos aprendido como buenos supervivientes de otro virus que somos ", concluyó.

Para Lorenzo, la soledad y el aislamiento social, que son tan duros, resultan elementales para ponerle freno al coronavirus y esa ha podido ser una de las claves, agregó a "la disciplina militar", como la llama, que se impuso en La Encina desde el principio para evitar que hubiera personas entrando y saliendo. Hay otro factor, "de importancia incierta", como lo califica el internista y es el del tratamiento antirretroviral que utilizan todos los usuarios de la casa contra el VIH: "La estabilidad del sistema inmunológico ha podido servir de barrera, es algo que no está mostró pero que se ha señalado como observación en varias publicaciones ".

A esa falta de relaciones personales se refiere también al educador social de Cáritas David Alonso cuando analiza algunas razones que pueden explicar que el albergue permanezca libre de covid un año después. "Este virus es muy social y centros como el nuestro acogen a personas que están muy solas, que se han vuelto muy individualistas ya las que la sociedad ha apartado. Ninguno de nuestros usuarios se junta con la familia en Navidad ni va de vacaciones ni al cine ni a un restaurante y es esa movilidad, de la que están a salvo, la que incrementa los contagios. El análisis que hemos hecho ha sido desde ahí, aunque es verdad que tomamos todas las medidas higiénicas recomendadas, pero no más ni menos que otros espacios en los que sí han podido haber personas afectadas ".

El CEIS forma parte de la Fundación Lesmes. - Foto: Luis López Araico

Al poco de decretarse el primer estado de alarma, la diócesis puso a disposición de Cáritas el seminario para que pudiera alojar a todas las personas que estaban en la calle: llegaron 46 pero la cifra se incrementó durante los meses de confinamiento hasta las 98, muchas derivadas de los centros de acción social o de las fuerzas de seguridad del Estado. Hasta julio se quedaron allí y aunque, en general, las cosas fueron bien, Alonso no niega que hubo un periodo de adaptación: "Luego se generaron unos lazos muy positivos que vinieron bien para avanzar en procesos de normalización pero que en algunos casos generaron dependencia y hemos tenido que trabajar también en ello. Fue duro volver a la calle San Francisco porque en el seminario estábamos muy seguros y todos se sentían protegidos.

Los usuarios, agrega, están teniendo un comportamiento intachable, asumiendo con mucha responsabilidad las normas de higiene y distancia social: "Están muy concienciados porque son personas que viven con miedo, que es una de las cosas que genera la soledad, el vivir en la calle y el estar dentro de una sociedad que no les quiere. Lo único que tienen es su cuerpo y sus pequeñas pertenencias que por nada del mundo quieren que les roben. Por eso son tan desconfiados y esa desconfianza, en la que también hay pánico a contagiarse, supone una distancia que ha venido bien ". Solo se duele David Alonso de que no hayan sido partícipes los usuarios del albergue de ninguno de los cribados masivos debido a que en su mayor parte no están adscritos a ningún centro de salud.

El 13 de marzo las puertas del Centro de Integración Social (CEIS) se cerraron a cal y canto. No hizo falta que mediara el decreto que llegaría 24 horas más tarde para blindar a las 36 personas que vivían allí en ese momento. A partir del lunes 16 se dividió el equipo en dos para limitar la entrada de personas no convivientes y, por tanto, el riesgo de contagio, pero se dejó abierta la puerta de acceso al aparcamiento, para que las personas puedan salir a respirar aire fresco ... y fumar algún pitillo. Se cambiaron los turnos de comidas, se incorporó a la cotidianidad el uso de mascarillas y geles y se intentó mantener alto el ánimo "como en cualquier otra casa", según explica la psicóloga Pilar Martínez de Benavides,

Para dejar pasar las horas con el menor tedio posible ya pesar de que se cancelaron las actividades grupales se realizó un vídeo, se mantuvo abierto el gimnasio, "y como todos los españoles nos desquitamos con la comida, que conforme pasó el tiempo se fue haciendo más sofisticada ".