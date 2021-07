El TH-Trucks 4x4 prepara en la Baja Aragón el Dakar 2022

El equipo burgalés TH-Trucks 4x4 Assistance Rallies tiene muy claro su objetivo de cara al Dakar 2022: acabar la carrera y disfrutarla. La prueba, que se celebrará en enero del próximo año y constará de 12 etapas, reunirá a equipos de todo el mundo. Por cuarto año, el TH-Trucks competirá en esta carrera con cinco camiones y ofrecerá asistencia de competición a algunos de los mejores equipos del Dakar.

Se trata de una prueba que esperan con ansias, aunque antes medirán sus camiones en la Baja Aragón, la única competición de camiones que se celebra en España, y que se celebrará desde pasado mañana hasta el sábado. Esta competición permitirá al equipo burgalés calentar motores para el Dakar de 2022 y poner a prueba algunos de sus camiones.

Entre ellos, un Scania Torpedo, al que el piloto y cofundador de TH-Trucks, Alberto Herrero, denomina «bicho». Él será el encargado de pilotar este camión y lo hará por primera vez en la Baja Aragón, donde acudirán con cuatro vehículos y desplazarán a más de 40 personas. Herrero confiesa estar nervioso, dado que será su primera toma de contacto con el «bicho», por lo que su principal objetivo para esta prueba será «hacerse con él, aprender cómo funciona y probarse a sí mismo». Además, tratará de llegar dentro del ‘Top 10’.

El camión Scania Torpedo es uno de los cinco seleccionados para competir en el Dakar y junto a él estarán: un camión Man 6X6, que será pilotado por Rafa Tibau, que correrá su Dakar número 31; dos Man 4x4 que estarán a manos de Tino Corral, que participa por tercera vez en esta prueba, y Alberto Alonso, que correrá por primera vez en el rally más exigente del mundo con camión. El último, un Mercedes 4x4 estará pilotado por otro novato en la prueba, Vicente Rodrigo.

El burgalés Alberto Alonso afronta este primer reto con el objetivo de adquirir experiencia y aprender la disciplina de la carrera con camiones, que según señala es «completamente distinta a la del automóvil». Alonso empezó corriendo en rallys, después se inició en los karts y finalmente, junto al TH-Trucks comienza su andadura en carreras con camiones. «Siempre me ha gustado el tema de los camiones y, cuando me ofrecieron participar, no me lo pensé dos veces». De hecho, confiesa que, aunque nunca se esperó participar en el Dakar, es la «ilusión de su vida», especialmente hacerlo en camión.

Consejos. Alberto Herrero, con once ediciones del Dakar a las espaldas, afirma que asiste a la prueba con la misma ilusión que la primera vez, porque cada año encuentra nuevas historias y experiencias, y cada ocasión es diferente. Consciente de las dudas de algunos de los compañeros pilotos de su equipo, que por primera vez se enfrentarán al Dakar, les aconseja que no tengan prisa, porque lo más importante es acabar la carrera y disfrutarla. «Si son capaces de hacerlo, habrá merecido la pena tener un camión», añade.

Este piloto burgalés sabe bien de lo que habla, y de hecho tuvo una gran influencia a la hora de lograr que la piloto burgalesa Cristina Gutiérrez participase en esta competición. Herrero afirma estar «muy contento» de ver todo lo que ha logrado, y saber que durante la prueba tiene una amiga delante que va en coche y que en cualquier momento se la puede encontrar. «Para llegar a correr en el Dakar en un coche o camión, tienes que tener algo distinto. No es fácil hacerlo», recuerda, poniendo en valor los logros de la joven.

Pese a su preparación para correr la prueba, el TH-Trucks 4x4 también ofrece asistencia a algunos de los mejores equipos que corren en el Dakar. Entre ellos se encuentran Mini X-Raid (equipo de Carlos Sainz), Prodrive BRX (equipo de Nani Roma y Sebastian Loeb), JJ Sport y Team Polaris USA.

«Hemos conseguido que confíen en nosotros. Me atrevería a decir que hoy somos el equipo de asistencia más grande de Europa», asegura Herrero, que afirma tener muchas ganas de seguir dando este servicio, y lograr que sus clientes estén contentos.

Por su parte, la miembro del equipo y copiloto de Herrero en la Baja Aragón, Susana Hernando, destaca la importancia que tiene para todo el equipo lograr que los cinco camiones acaben el Dakar, un deseo que hace extensible a todos aquellos equipos a los que ofrecen asistencia a lo largo del rally más peligroso del mundo.