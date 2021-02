Un luz tenue al final del túnel de la pandemia

María José Mendiola, médica de la residencia de personas mayores de Caja de Burgos, afirma que después de haber recibido los ancianos a los que allí cuidan las dos dosis de la vacuna anticovid se empieza a ver una tenue luz al final del túnel de la pandemia. "Está aún muy lejos pero es verdad que ya empezamos a tener más esperanza", asegura mientras contempla cómo un grupo de ellos camina por los pasillos del complejo asistencial, some with inusitada agilidad: "Hace apenas unos pocos días que han empezado a salir de sus habitaciones después de mucho tiempo y lo consideran casi como una fiesta ".

Porque la crisis sanitaria de la covid-19 no solo ha traído enfermedad y muerte a todas las esquinas del mundo sino que ha venido acompañada de mucha soledad y ausencia de contacto humano físico. Mendiola asegura que estas circunstancias han hecho mella, sobre todo en los mayores que mejor estaban antes del confinamiento, y que ahora trabajan para recuperar las condiciones que tenían antes de que todo empezara: "Ellos mismos te cuentan que notan que han perdido musculatura a pesar de que muchos se movían y caminaban dentro de las habitaciones porque han tenido siempre un ánimo increíble y una moral bastante alta incluso en los peores tiempos. Nadie se ha quejado ".

El primer pinchazo lo recibió el 2 de enero. "Estaban inquietos, preguntándonos cada dos por tres que cuando venían las enfermeras y muchos se arreglaron, se pusieron de punta en blanco", cuenta la auxiliar Ana Helena Santiago, que reconoce un cierto alivio después de que las trabajadoras recibieran también la inmunización, a pesar de que los efectos no están siendo tan inmediatos como a todo el mundo le hubiera gustado. Lo cuenta la médica: "Después de la segunda dosis tuvimos un rebrote grande, el mayor que hemos tenido, y se nos vino un poco el mundo abajo porque se nos ha ido gente muy querida. Así que ahora seguimos con miedo y estamos algo expectantes y aunque estamos vacunadas, seguimos manteniendo una rajatabla todas las medidas de higiene y distancia y muchísima más precaución ".

Maitane Gómez, la terapeuta ocupacional, reconoce que en algún momento de la pandemia ha acariciado a un anciano. Y son tan distópicos estos tiempos que lo dice casi como si confesara un delito y añadiendo a renglón seguido que después se lavaba profundamente las manos: "Lo de no tocarse, me van a perdonar, me lo he saltado muchas veces porque es que no se podía, era casi inevitable, aunque antes y después me lavaba. Es que en la primera ola no podía venir la familia para nada y recuerdo estar velando con una señora a su marido porque sus hijos no podían venir ... ¡Cómo no le vas a dar un beso! Y las auxiliares pues aprovechaban que les estaban aseando para hacerles una caricia ".

Hace apenas cinco días que los mayores han salido de las habitaciones -no todo el rato- y muchos aprovechan para tomar el aire en el exterior de la residencia, que no en la calle. También se afanan en una de las primeras actividades que también se ha recuperado: la de la lectura de prensa, concretamente la de la lectura de este periódico. Así que cuando les avisan de que unas chicas del Diario están allí para hacerles unas fotos se apuntan enseguida. El alboroto que se organiza mientras cada uno se coloca en su sitio da una sensación de vida prácticamente perdida en esas instalaciones desde hace un año. "Es que esto era todo silencio en los peores momentos", recuerda la médica María José Mendiola.

Una vez colocados casi a la manera de un equipo de fútbol, ??hacen la uve de victoria con los dedos y de forma espontánea comienzan a aplaudir. Parecen contentos, nerviosos, brujulean, preguntan a las auxiliares por la novedad ... Finalmente, nos sentamos a hablar con un grupo de ellos. La más mayor es Anunciación Saiz, de Los Ausines, que tiene 92 años y es la única del grupo que ha pasado la covid "como una pequeña gripe". Valeriana Villasante, de Sotoscueva, tiene 88; Ignacio Martínez, de Medina de Pomar, 86, igual que Rafael Sebastián, de La Horra, y la más joven es Petra Ruiz, de 81, natural de Grijalba, que asegura que el día de la vacuna estaba "tranquilita", que no notó nada y que no ha tenido ningún efecto secundario.

Contestan todos a coro cuando se les pregunta si tenían ganas ya de estar vacunados. "Síiiiiiii" ... pero se quedan más apagados al recordar la soledad que han pasado en los peores momentos del confinamiento: "Nadie sabe lo que ha sido esto, ay, Dios mío, llevamos muchísimo sin ir a casa y solo hemos ido un día en verano. No hemos podido ver ni a la familia ni a bandejas ", asegura Valeriana, refiriéndose a sus compañeros. Uno de los pocos entretenimientos que han tenido ha sido la televisión pero afirman que están hartos de oír hablar a otras horas del coronavirus: "Ya cansan de tanto como lo mientan en la radio, en la televisión y en el ordenador", afirma Petra. Y en esas está la conversación cuando Valeriana anuncia que va a venir "otra peste peor", procedente de África, que ella lo ha oído en la tele. Parece que se refiere a una de las variantes del coronavirus frente a la cual, según explica Ignacio, la vacuna que les acaban de poner también es eficaz. Por lo tanto, que reine la tranquilidad.

Reconocen que estar en la habitación encerrados ha sido duro y se les ha hecho muy largo. Ignacio Martínez mataba el tiempo mirando por internet los periódicos y buscando noticias de su pueblo. Lo que más han echado de menos ha sido pasear por la calle y ver a sus familias ya sus compañeros pero no han perdido el ánimo porque son una generación muy baqueteada. "Nosotros pasamos la posguerra, con mucho hambre. Ahora, esto ha sido duro pero por suerte, hambre no hemos pasado", concluye Petra.