Peligra una ayuda de 425.000 euros por tardar en tramitarse

El Ayuntamiento de Burgos sigue desbordado con las ayudas a los autónomos y pymes que más padecen las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. A las medidas que se han quedado sin ejecutar o a lo problemas surgidos para pagar las subvenciones al alquiler (que, en teoría, se ingresan esta semana), se ha sumado la dificultad para cerrar antes de que termine el año la tramitación de las «ayudas de emergencia» destinadas los negocios del sector de la hostelería.

El importe total a repartir asciende a 425.000 euros, pero el problema radica en que es necesario que se pueda dar respuesta a todas las solicitudes presentadas y se firme una resolución antes del 31 de diciembre. Paso preceptivo, según se explicó ayer en una reunión en la que participaron todos los grupos políticos, para que este gasto quede ya comprometido y no se convierta en remanentes de tesorería.

Es en el Instituto Municipal de Cultura (IMC) donde se está realizando esta labor, su presidenta, Rosario Pérez Pardo, afirma que se está trabajando con el objetivo de que la tramitación pueda estar finalizada en tiempo. Y si no es posible para encontrar la fórmula que permita que no se tenga que reiniciar de nuevo todo el procedimiento. Algo que ayer no se podía descartar.

El peor escenario sería la anulación de todo el proceso en el que ya se ha avanzado y que está exigiendo un trabajo ingente. Eso supondría un retraso de varios meses más.

Estas ayudas de emergencia (al margen de otra línea específica para el comercio) contempla el pago de entre 1.000 y 3.500 euros para cada negocio. Serían subvencionables gastos como los del alquileres o hipotecarios del local, de nóminas (obligatoriamente las de los tres meses (junio, julio y agosto), de suministros (energía y servicios de telecomunicaciones) o de materias primas inherentes a la actividad.

Nuevo plan. De cara a la aprobación de un segundo plan, que, de momento, están negociando todos los grupos políticos, se está pensando en la manera de reducir la tramitación.

Está decidido ya que habrá un segundo paquete de ayudas al alquiler y que se volverán a sacar al mercado nuevos bonos al consumo. Los primeros, de esta idea propuesta por la Cámara de Comercio, se han agotado ya.