PGC - Aprobado el presupuesto de Cultura con seis enmiendas

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy el presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo, dotado con 140 millones, un 11,72 por ciento de incremento, a las que incorporan seis enmiendas transaccionadas con el Grupo Socialista, que, no obstante, votó en contra junto con Podemos y UPL, mientras que Vox se abstuvo.

Las cuentas de Cultura y Turismo, avaladas por PP, Cs y Por Ávila, marcan un cambio de rumbo en la conservación y rehabilitación del patrimonio y con ayudas directas a la hostelería, uno de los sectores más afectados por las restricciones de la pandemia, como sostuvieron los procuradores naranjas al dar réplica a las enmiendas de la oposición.

Conforme al acuerdo de PSOE, PP y Cs, se incorporan al presupuesto de Cultura y Turismo seis enmiendas que suman 315.000 euros y que contaron también con el respaldo de Podemos y Por Ávila, mientras que Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Vox se abstuvieron.

Estas enmiendas con sendas partidas de 30.000 euros para la promoción de las candidaturas de Burgos y León como Patrimonio Mundial; 150.000 euros para la consolidación de las Murallas Belver de los Montes; 30.000 euros para el castro de Irueña (Fuenteguinaldo); 60.000 euros para el programa de apoyo a bandas de música y 15.000 euros para un estudio de posibles actuaciones en la granja agustina de la Flecha en Cabrerizos.

El socialista Ignacio Martín Benito valoró que sea la primera vez que se aprueban enmiendas a este departamento e ironizó en que en “la perseverancia” de su grupo “les dé un arrebato de buenos ciudadanos” a populares y naranjas y acuerden las 81 vivas presentadas ante el plenario.

De las enmiendas, explicó que tratan de corregir la mala conservación del patrimonio mundial, donde afeó que se haya olvidado a Zamora del consenso de la promoción de las candidaturas de Burgos y León a Patrimonio mundial, para sentirse “orgulloso” de la partida para bandas de música, muchas en el mundo rural.

La procuradora de Ciudadanos María Montero manifestó que “ojalá” se pudieran aprobar todas las enmiendas pero recordó que los recursos son limitados y no se pueden minorar partidas de la promoción turística ante la situación que atraviesa por la pandemia a favor de patrimonio cultural. También, defendió que ayuntamientos y diputaciones participen en la recuperación patrimonial, como recordó que invitó el consejero.

Martín Benito preguntó a Montero si hablar de patrimonio no es hablar de turismo y subrayó que patrimonio cultural y turístico son dos caras de la misma moneda en una Comunidad que “no es de sol y playa, mientras que la parlamentaria naranja apeló a que se nota el cambio de rumbo en esta consejería con su titular Javier Ortega (Cs).

Por su parte, Luis Mariano Santos (UPL), en otras 43 enmiendas, enumeró una serie de restauraciones de conventos, castillos, murallas, hórreos o pallozas, así como incumplimientos de ejercicios anteriores, además de la creación de tres museos o el impulso del parque temático de la minería de Fabero, aunque se detuvo en un centro de esquí en Cabrillanes y en la promoción de San Glorio.

En otra de sus enmiendas, plantea la rehabilitación y puesta en valor de la antigua granja agustina de la Flecha en Cabrerizos, que se ha pactado en una transacción con el Grupo Socialista por un importe de 15.000 euros.

El procurador de Cs José Ignacio Delgado lamentó que en ninguna de las enmiendas se apoye el año Jacobeo, subrayó que todas las administraciones tanto municipios como pedanías se tienen que implicar en la recuperación del patrimonio y desestimó las propuestas por aminorar partidas estratégicas para la Consejería. “Son los presupuestos de la COVID, hay que priorizar”, zanjó.

Día de la marmota

“Seguimos en el día de la marmota; me aburren, me cansan, son repetitivos, leen en un ejercicio deplorable del parlamentarismo”, inició Pablo Fernández (Podemos) su intervención para defender 77 enmiendas, en las que recogen líneas de ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia, como la cultura y el turismo, donde aminoran la partida de la tauromaquia porque “la tortura no es cultura”.

Pablo Fernández reprochó que se rechacen enmiendas que, en términos generales, se consideran buenas solo por “ideología” y pidió una explicación razonada de la desestimación de sus propuestas. “Hay mucho teatrillo”, zanjó, en lo que Delgado coincidió, aunque reseñó que no se pueden reducir partidas del pago de nóminas, de suministro de energía eléctrica o de la cuota de la Seguridad Social.

“Los presupuestos son como son y hay que suscribir a lo que hay”, argumentó el parlamentario naranja, que reprochó a Podemos la ausencia de enmiendas ante el Año Jacobeo, si bien Fernández indicó que tienen una.

Tampoco tuvieron encaje seis enmiendas del procurador de Por Ávila, de las que Delgado afirmó que “no son desproporcionadas” pero argumentó que se aminora de programas de mantenimiento y pago de nóminas, si bien expresó el compromiso con la rehabilitación del antiguo Matadero Ávila y con la colaboración del castillo de Mombeltrán.