Algo pasa con Protección Civil en Villarcayo...

Los números evidencian que algo está ocurriendo en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villarcayo. El pasado año apenas realizaron 32 servicios frente a la media de 76 a 78 de los anteriores y en varias ocasiones, como la Vuelta a Burgos, la manifestación por la sanidad o la celebración de los Reyes Magos prácticamente ningún voluntario respondió a la llamada cuando antes solían dar un paso adelante un mínimo de seis a ocho personas para colaborar. DB ha escuchado a varios voluntarios acompañados por el jefe de la agrupación, Álvaro González, y dan el diagnóstico de la situación con palabras como falta de motivación, descontento, malestar...

Y todas las tintas se cargan contra el concejal del área de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Jesús Argüelles. Abiertamente, tanto el jefe de la agrupación como los voluntarios piden que abandone estas funciones, al considerar que esa sería la única solución a las horas bajas que se viven en una agrupación nacida en 2004 y que ha llegado a ser referente en la provincia. Los voluntarios y González aseguran que hubieran deseado realizar tareas de reparto de comida, medicamentos o libros; controles de aforo; o tareas de desinfección durante la emergencia sanitaria que se está viviendo, pero apenas realizaron algunas tareas de este tipo al comienzo del estado de alarma y promovidas por ellos mismos, matizan. Así pues, se pregunta, "si en estado de alarma no se cuenta con nosotros, ¿cuándo?".

Mientras, el concejal del área defiende que "llevo meses pidiendo al jefe de los voluntarios que se ponga en contacto conmigo para coordinar y organizar actuaciones relacionadas con la covid y no ha habido respuesta". Jesús Argüelles dice "ser consciente de la crispación que se está generando" y de que "no hay voluntad de participar en los servicios", pero insiste en que "antes como concejal de Personal y después como responsable de Protección Civil le pedí que se pusiera en contacto conmigo". Al contrario, González sostiene que sí se ha reunido "en cuatro ocasiones con Argüelles, tres de ellas en presencia del alcalde u otros ediles".

Álvaro González admite que "hay un gran desencuentro entre Jesús Argüelles y yo, pero el grueso de la agrupación está descontenta con la forma en que quiere dirigirlo todo sin darnos ni voz ni parte". El último eslabón de la cadena ha sido la reciente aprobación en el pleno del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, al que anuncian alegaciones tras lamentar que no se les ha dado la oportunidad de participar en su redacción.

El jefe de la agrupación afirma que se le convocó a una reunión con el alcalde, Adrián Serna, el edil del área y el secretario, a la que excusó su asistencia por motivos laborales enviando un mensaje al regidor. Los voluntarios citan la Ley del Voluntariado de Castilla y León, donde dice que estas entidades tienen derecho a "elaborar sus normas de funcionamiento interno en relación con la actividad de voluntariado que desarrollen". Y afirman que "nuestro modelo es el Reglamento de Miranda, donde los voluntarios toman sus decisiones de manera interna" frente "las decisiones unilaterales" de Argüelles.

Independencia. Ante ello, el edil de Protección Civil, quien afirma que estuvieron esperando a González y que desconocía los motivos laborales que le impidieron acudir a la reunión, tiene una postura clara: "La agrupación depende orgánica, estructural y económicamente del Ayuntamiento y no es una asociación que pueda tener independencia y dependa de sus voluntarios". "No pueden exigir autonomía ni independencia", añade Argüelles, quien sostiene que "la independencia de la agrupación pasa por una comunicación total con el Ayuntamiento", que ahora no se produce.

Los voluntarios también critican que llevan "un año pidiendo una reunión al concejal con todos los voluntarios y no ha sido posible". Argüelles avanza que "está pendiente esta reunión con los 21 voluntarios, pero no vemos el momento por la situación sanitaria".