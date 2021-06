Sánchez pide "comprensión y magnanimidad" ante los indultos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió este miércoles a la sociedad española "confianza, comprensión y magnanimidad" ante la posibilidad de que se concedan los indultos a los líderes independentistas ya que cree que "el objetivo merece la pena".

Sánchez ha hecho esa petición en su comparecencia en Buenos Aires junto al presidente de Argentina, Alberto Fernández, donde se ha referido por vez primera públicamente a la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que éste cuestionó la vía unilateral del independentismo y consideró que los indultos alivian el conflicto en Cataluña.

Ante esa carta ha subrayado que "cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido".

A renglón seguido ha asegurado que puede comprender que haya ciudadanos que en Cataluña y en el resto de España tengan reparos ante la posibilidad de que el Gobierno pueda conceder los indultos a los dirigentes independentistas que protagonizaron los hechos de 2017 que llevaron a la suspensión de la autonomía catalana.

"Entiendo, comprendo que pueda haber compatriotas, ciudadanos en Cataluña y el resto de país que sientan reparos respecto a la posibilidad de dar indultos a los presos catalanes, pero les pido que tengan confianza porque tenemos que hacer una apuesta por la convivencia", ha añadido.

Una apuesta, según ha precisado, para reparar los errores que se cometieron en 2017, ya que cree que la sociedad española ha de transitar "de un mal pasado a un futuro mejor".

"Y eso implica también magnanimidad. Nosotros -ha agregado- vamos a construir con nuestras decisiones convivencia porque gracias a ella vamos a permitir que la sociedad catalana vuelva a reencontrarse consigo misma y con el resto de España".

Sánchez ha señalado que él ha heredado la fractura de esa sociedad y ha insistido en pedir "comprensión y magnanimidad" porque ha asegurado que el desafío que hay por delante merece la pena y consiste en "sembrar convivencia" .

El presidente del Gobierno ha evitado vetar la posible presencia de Oriol Junqueras en la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el de Cataluña y ha recalcado que lo importante es el mensaje político de abrir un nuevo periodo en Cataluña que ha de estar fundamentado en el diálogo, la negociación y el acuerdo dentro de los márgenes de la Constitución.

"No me gusta vetar a nadie desde el punto de vista de la declaración pública. Creo que todos somos muy conscientes de que estamos hablando de una mesa entre gobiernos y, por tanto, es una mesa entre gobiernos, pero no empezamos bien si ahora digo si esta persona tiene que estar o no", ha subrayado.

Para Sánchez, hay que ir más allá aunque reconoce que esos debates tienen su importancia para los medios de comunicación.