Supér e hipermercados cerrarán hoy a las 21,30 horas

Los supermercados y los hipermercados mantienen sus horarios y no cerrarán antes de las 20 horas de hoy, pues el decreto de la Junta no ordena el cierre de los establecimientos a esa hora sino que solo fija esa hora como límite a la movilidad de los ciudadanos. Las patronales recomiendan la clausura de los establecimientos a la hora habitual, las 21,30 horas, pues entienden que los centrs de venta de alimentación, bebidas y artículos de droguería están habilitados para abrir porque despachan artículos de primera necesidad. En este sentido, desde El Corte Inglés afirmaron que Hipercor no cerrará a las 19,30 horas sino a las 21,30 horas. Sí clausuran a las 19,30 los centros de La Moneda y calle Vitoria. Por el momento el sector está a la espea de instrucciones de Madrid para presentar o no un recurso contra la decisión del Gobierno regional.