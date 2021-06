El seminario de San José y la Catedral de Burgos acogieron hoy una jornada para celebrar el octavo centenario del templo burgalés. A las 12 horas tuvo inicio un momento celebrativo (paso por la Puerta Santa de la Seo y la celebración de la eucaristía presidida por el arzobispo) y otro festivo, con conciertos, meet & greet y encuentros para la convivencia.

Respaldada por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, la delegación diocesana de Infancia y Juventud fue la encargada de coordinar este acontecimiento que comenzó a las 12 horas con una misa en la Catedral de Burgos, y a partir de las 13 horas contó con la actuación musical de la banda burgalesa Sioqué, y la agrupación Playa Cuberris. Por la tarde continuará la jornada con Not from this world , el rapero cristino Grilex, el grupo rock-indie Kitai y Siloé.

Desde la organización esperan que este evento pueda convertirse en un encuentro anual, del que formen parte todos los que forman parte de la pastoral juvenil en la archidiócesis (jóvenes, animadores, escultismo, colegios, etcétera) y cuantos jóvenes quieran sumarse.

El festival 'iuBento' celebra con música el VIII Centenario - Foto: Santiago Otero Ramiro

