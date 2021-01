Vox pide aclarar si es legal tapar la inscripción de la Seo

El concejal de Vox Fernando Martínez-Acitores subraya que el informe solicitado a los técnicos municipales para determinar si la inscripción de Primo de Rivera contraviene la Ley de Memoria Histórica y si debe pagar la actuación el Ayuntamiento cuando la Catedral no es un bien municipal no aclara ninguna de las dos cuestiones. Martínez-Acitores afirmó que su partido tiene dudas sobre si esa inscripción incumple la Ley ya que, según recordó, Primo de Rivera "fue fusilado a los 6 meses del inicio de la Guerra Civil" y es dudosa su participación en la contienda. "No se aclara nada y solo se hace alusión a una sentencia de Cuenca en la que se dice que debe ser el Arzobispado el que deben retirar la inscripción", aseguró.

Cabe recordar que la inscripción en la Catedral se realizó tras un decreto firmado por Franco el 16 de noviembre de 1938, en el que se detallaba que estos homenajes debían de realizarse "previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas".

El Cabildo nunca se ha opuesto a que se tapara el nombre de Primo de Rivera, pero siempre ha defendido que sean otros los que asuman su coste ya que, según aseguran, fue el Ayuntamiento el que pagó en su día la inscripción. Primero se lo ofreció al PSOE, cuando estaba en la oposición y lo reclamaba, y ahora acepta que lo sufrague la ciudad.