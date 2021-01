El Ayuntamiento adelanta el cierre de sus instalaciones

Las declaraciones de Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, han servido para dar un ‘toque’, al margen de los horarios nocturnos y las libertades individuales. Al menos desde el Instituto Municipal de Cultura se lo han tomado como un aviso a navegantes para retomar las medidas restrictivas que tuvimos en noviembre. Entonces se cerraron todos los espacios culturales dependientes del Ayuntamiento, incluidos los centros cívicos. Definitivamente, se ha tomado la decisión de adelantar el cierre de todas las instalaciones municipales a las 19.30 horas ya desde esta tarde.

Respecto a este fin de semana, el IMC adaptó ayer por la mañana los horarios de los espectáculos y programación de sábado y domingo nada más saber la decisión de la Junta de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Esa, de momento, es la hora elegida para el cierre de las salas de exposiciones del arco de Santa María, Teatro Principal y monasterio de San Juan para hoy sábado porque el domingo solo abren por la mañana.

festival escena abierta

En cuanto a la programación del IMC (junto a la UBU y Fundación Caja de Burgos), afecta al espectáculo de hoy de Escena Abierta, It don’t worry me, que se adelanta dos horas sobre el horario previsto (a las seis de la tarde) y se da la opción de la devolución de las entradas. El montaje Corpus mantiene sus horarios porque no se ven afectados por el toque de queda, y también permite devolver las entradas.