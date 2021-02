Su vaca está apagada o fuera de cobertura... casi siempre

A Javier Chapero le gusta su vida de ganadero. Estar con sus vacas, con sus caballos, andar por el monte, patear los pastos. Su cabaña no sólo está en Burgos, también tiene ganado en Extremadura, adonde viaja con frecuencia. Es un vida esclava, claro. Ha de gustarle a uno mucho. A Javier le apasiona, y es consciente de que la servidumbre puede ser menor gracias a la tecnología. Así que hace algo menos de un año, después de conocer en una feria de ganado un novedoso sistema que permite tener ubicadas las reses con sólo mirar una aplicación en el móvil, decidió invertir en unos cuantos de esos cacharros para vivir un poquito más tranquilo. No son nada aparatosos: consiste en poner al cuello del animal un collar inteligente -que lleva un localizador- y descargarse en el móvil una aplicación que permite comprobar en tiempo real dónde se encuentra el animal. Sin embargo, la realidad le ha dado a Javier una bofetada. El sistema (que no es precisamente barato) no funciona casi nunca salvo si los animales están cerca del pueblo. ¿La Razón? La lamentable cobertura de red que lastra a la mayor parte de las zonas rurales y muy especialmente en esta comarca de la Demanda-Pinares.

"Mis animales están siempre en el monte. Y este sistema es un buen sistema. Yo conozco a gente que lo utiliza desde hace tiempo y realmente facilita la vida. Pero el problema es que no funciona donde no hay cobertura. Y aquí hay muy mala cobertura. Si el animal se mueve y se mete a una zona sin cobertura pierdes su rastro, ya no registra la señal. Esa es la faena. Da igual la compañía telefónica que tengas. Aquí en esta zona nuestra la cobertura es malísima. Y es una lástima porque es un buen sistema ", explica Chapero.La frustración que acarrea esta situación se une al agravio que siente con respecto a otros territorios, donde estos sistemas están subvencionados por el Gobierno regional de turno, como es el caso de La Rioja. En Castilla y León, no. "Porque estos sistemas, aunque son ahora más baratos que hace unos años, en torno a unos cien euros cada collar, siguen siendo caros si lo que quieres es ponérselos a toda la cabaña, que sería lo ideal", apostilla Javier, que tiene sólo en Burgos 160 animales entre vacas y caballos.

En la misma situación se encuentra Iván Martín, también ganadero de Vilviestre, propietario de 250 cabezas. Él ha hecho una inversión notable en estos sistemas para que apenas funcionen "en una cuarta parte del territorio, en cuatro puntos nada más" por el que suelen pastar sus animales. Afirma Iván que provoca mucha inquietud el momento en el que la señal de un animal deja de estar registrado, ya que en ocasiones pueden pasar días hasta que vuelve a aparecer en la pantalla del teléfono. Cuando esto sucede, no tiene más remedio que ir a buscarlo, con lo que el sistema (y la inversión realizada) no sirven para nada. "Si tengo los animales en una zona con cobertura la tranquilidad es enorme. Me despierto a las seis de la mañana, consulto la aplicación, veo que está todo bien, y me vuelvo a la cama tan tranquilo".

Javier Chapero, con sus caballos; el blanco lleva uno de los collares con localizador. - Foto: Valdivielso

Las empresas que han desarrollado estos sistemas defienden la utilidad de los mismos con un argumentario imbatible: la aplicación dibuja el recinto en el que se van a mover los animales y recibe alertas cada vez que lo abandonan o vuelvan a entrar en él y permite conocer la ubicación exacta del ganado y el recorrido realizado las últimas 24 horas desde el teléfono móvil y desde cualquier lugar en el que se encuentra el ganadero. Todo ello contribuye a mejorar la rentabilidad de la explotación reduciendo tiempos operativos y pérdidas de animales. "Si útiles son, lo tenemos claro. Pero el problema es que en nuestra comarca, especialmente hacia San Leonardo, no hay cobertura. Pero nada de cobertura. Si un animal se mete en alguno de los valles no te da señal en semanas.

De la despoblación. Los dos ganaderos se muestran resignados, pero no pueden evitar reflexionar sobre el eterno debate político de la despoblación contra cuya presunta lucha se les llena a todos la boca. "Si quieren que siga habiendo ganaderos o gente trabajando en los montes, es decir, vida en los pueblos, facilitar una mejor cobertura ayudaría mucho. Pero a todos, no sólo a nosotros. Es que ahora, con esto de la pandemia, en estos pueblos hay quienes no pueden teletrabajar porque la cobertura es malísima. Pero es que si alguno de los que trabajan cortando pinos en el monte tiene un accidente no hay manera de avisar por teléfono. Lo que hace falta es voluntad. Si se quiere, se podría mejor la cobertura. Pero la verdad es que lo nuestro tiene mala pinta. Nosotros queremos seguir trabajando porque esto nos gusta, pero también queremos mejorar un poco en calidad de vida. Y así es imposible. Los políticos hablan del mundo rural a todas horas, mucho, pero la realidad es que no tenemos ningún servicio. Y nos quieren quitar los pocos que tenemos ", apostillan con amargura.

Algunos de estos sistemas tecnológicos que emplean los ganaderos van más allá del mejor localizador. Los hay, incluso, que remiten la temperatura del animal, e incluso alertar de que se han podido poner de parto, con lo que eso implica para que pueda acudir raudo el ganadero. "Aquí nos nos atrevemos a comprar más sistemas por culpa de la mala cobertura. Y lo ideal es que cada animal llevara uno de los collares", concluyen.