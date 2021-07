Afean al Ayuntamiento la escasa transparencia del foto rojo

Casi de manera simultánea a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1, que anulaba una multa de un semáforo espía de la ciudad y que abría la posibilidad de una cascada de pleitos, el Procurador del Común solicitó al Ayuntamiento de Burgos información sobre la homologación y metrología de estos dispositivos sancionadores. Han pasado tres meses de aquella instancia y aún no han recibido ninguna respuesta. De hecho, este órgano ha reiterado su petición y le ha afeado esta falta de transparencia.

La primera solicitud la realizó el pasado 13 de abril. En ella se requería al Consistorio capitalino un informe sobre la homologación de estos dispositivos en base al control que ejerce el Centro Español de Metrología. Dos meses después, el 16 de junio, reiteró la petición porque aún no había recibido respuesta y hace apenas unos días notificó en su página web un segundo apercibimiento, este último con posible responsabilidad penal.

El número 1 de la Plaza Mayor podría complicarse la vida si no contesta a un tercer apercibimiento. Y es que, cuando una administración no atiende a este requerimiento se le incluye en el registro de entidades no colaboradoras y el Procurador puede llevar el caso a la Fiscalía o incurrir en un delito tipificado en el artículo 502 del Código Penal.

El Ayuntamiento ya tuvo un varapalo judicial a cuenta del llamado foto rojo. El titular de lo Contencioso-Administrativo 1 argumentó para anular una multa que estos dispositivos (hay seis en la ciudad) no pueden servir a la administración para sancionar si no se advierte con una señal que pueda ser vista por los conductores. De hecho, la sentencia mostraba su sorpresa por el hecho de que sí se avise de la presencia de radares de velocidad. Así, concluía que «no desea informar a los conductores de que ha instalado dispositivos con intención de sancionar, en flagrante vulneración, de nuevo, de la legislación vigente».

Cabe pensar que la razón por la que el Consistorio aún no ha contestado a los requerimientos del Procurador del Común son los mismos que expuso en el procedimiento judicial, donde defendió que «no es necesario ese control metrológico por cuanto este aparato no mide nada ni precisa de homologación en este sentido». Razonamiento que en su momento no convenció al juez, el cual apuntó que al ser un medio técnico «indiscutiblemente» tiene que estar sometido a algún tipo de control de medición.

Fuentes de Tráfico matizan que en un principio estos dispositivos no tenían la obligación de pasar ningún control, pero que una vez los tribunales comenzaron a pronunciarse en contra el Centro Metrolgico decidió hacer una medición «especial» para los fotos rojos.

Cabe recordar que la sentencia que anulaba la multa impuesta por uno de los semáforos espía municipales instaba al Ayuntamiento a instalar carteles que informen de su presencia. Sin embargo, la administración optó por relegar esa advertencia a la página web.