A vueltas con el diálogo

Las principales fuerzas independentistas siguen sin ponerse de acuerdo sobre cuál es la mejor hoja de ruta a seguir en Cataluña. Así, mientras ERC apuntan al diálogo abierto con el Gobierno central, desde Junts se manifiestan a favor de la vía unilateral para elevar la presión negociadora con Mocloa.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, defendió ayer la mesa de diálogo para que el secesionismo demuestre al mundo que son los «máximos campeones» en la voluntad de negociar y resaltó que si a Gandhi o a los irlandeses se les preguntara si tiene sentido sentarse con quien les encarceló, dirían que sí.

De este modo se expresó el republicano en una entrevista con Rac-1, en la que defendió que el independentismo dialogue con el Estado para demostrar la voluntad de negociación, que considera una exigencia de la comunidad internacional: «Es evidente que no es fácil, ha sido difícil para todos los que lo han intentado, como los irlandeses o la India, no fue fácil, no les regalaron nada, tuvieron que trabajar, batallar y esforzarse y nosotros, tres cuartos de lo mismo».

«Somos conscientes de que el Estado español no tiene ningún interés en reconocer nuestra independencia. Nos lo tenemos que ganar a través del voto de la gente, en un referéndum, en un proceso que tenga el reconocimiento de la comunidad internacional. Cuanto más lo intentemos y más nos esforcemos, más fácil será convencer a la gente de nuestro país y a los que nos miran (la comunidad internacional)», indicó.

En esta línea, al ser preguntado por si vale la pena sentarse a la mesa de diálogo cuando el Estado ya ha dejado claro que no aceptará ni el referéndum ni la amnistía, Junqueras reiteró en que tiene el mismo sentido que tuvo para los irlandeses cuando pidieron el referéndum a Londres y lo acabaron teniendo y pudieron proclamar la República. «Y cuando la India planteó una cosa parecida, todo el mundo sabe que el Gobierno británico no allanó el camino, y que muchos de los líderes secesionistas indios pasaron por la cárcel, muchos y muchas veces, pero todo el mundo sabe que acabó con la independencia de la India», resaltó.

"Perder el tiempo"

Frente a este alegato a favor del consenso del líder de ERC, el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, avisó que el independentismo no se sentará «a la mesa de perder el tiempo», apuntó que los dos años de margen al diálogo peligran si el presidente Pedro Sánchez lo «bloquea» y mantuvo su apuesta por la vía unilateral para tener más fuerza en la negociación.

Puigneró, que es la principal voz de JxCat en la Generalitat, fue el encargado ayer de clausurar la edición de este año de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), en la que la mesa de diálogo copó las intervenciones políticas e hizo emerger a la superficie las diferencias de criterio entre los republicanos, Junts y la CUP para encararla.

Si a lo largo de la pasada semana fueron el expresident Quim Torra y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, quienes verbalizaron las dudas de JxCat sobre la mesa de diálogo con el Gobierno central, en esta ocasión fue Puigneró, que avanzó posicionamiento en la reunión prevista para la tercera semana de septiembre.

A juicio del número dos del Govern, Moncloa tiene encima de la mesa tres leyes «recentralizadoras» que son incompatibles con la negociación: la ley audiovisual, la de seguridad nacional y la general de telecomunicaciones. Y sentenció: «Nosotros nos sentamos a la mesa con ánimos de llegar a acuerdos, pero no para perder el tiempo».