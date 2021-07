Juancho Hernangómez se queda fuera de los Juegos

El ala-pívot de la selección española de baloncesto Juancho Hernangómez no podrá disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por la negativa de su club, los Minnesota Timberwolves de la NBA estadounidense, y será sustituido por Xabi López-Aróstegui, según anunció el presidente de la Federación, Jorge Garbajosa.

A apenas dos días de su debut contra Japón en el torneo olímpico, el equipo español sufre un revés importante con la baja de un jugador fundamental para el seleccionador Sergio Scariolo, después de que los Timberwolves hayan prohibido la participación del jugador tan solo unos días después de haber dado el visto bueno.

"El 18 de julio nos dieron un OK claro, expreso y rotundo para que Juancho disputara los Juegos. No ha habido un error de interpretación, solo ha habido un cambio de opinión por parte de la franquicia. Si la decisión estuviera sustentada en pruebas médicas hubiera sido mucho más comprensible. Los médicos necesitan pruebas para cambiar de opinión; si no, el cambio de criterio obedece a otros motivos, desconozco absolutamente cuáles son", explicó Garbajosa ante la prensa.

El presidente narró que en la mencionada reunión médica, celebrada cuatro horas antes del amistoso frente a Estados Unidos en las Vegas, se celebró de forma telemática porque la franquicia se negó a enviar a ningún médico a la ciudad estadounidense y evaluar el estado de Hernangómez, que hace dos semanas sufrió una luxación de hombro en un amistoso contra Francia.

"Nunca he vivido nada parecido. Seis personas salen de esa reunión diciendo un 'Sí' expreso a la participación de Juancho y acordando que la siguiente revisión médica será al acabar los Juegos. Cinco días más tarde nos dan un 'No' rotundo sin posibilidad de vuelta atrás. Es un poco surrealista", lamentó Garbajosa.

"En las últimas 24-48 horas hemos intentado dejar un poco al margen la sorpresa y el enfado para tratar de solucionar el tema", agregó, subrayando que han "intentado hasta el límite de las fuerzas" que el jugador madrileño dispute los Juegos Olímpicos.

"Llevamos dos noches sin dormir intentando buscar una solución. La negociación no ha sido más que propuestas por nuestra parte y estuvimos nueve horas esperando una respuesta a la última. La única propuesta es que no ha habido propuesta de Minnesota", lamentó.

"Juancho quiere jugar los Juegos y no va a poder. Hemos tenido infinidad de reuniones médicas y en ningún momento hemos recibido un 'No', es más, hemos recibido varios 'Sí' expresos. No tenemos ningún problema en absoluto con la franquicia de Minnesota y menos con la NBA, con la que tenemos una perfecta relación. Esto es más un problema de personas que han decidido por motivos, que para mí no son médicos. Hablo de su presidente de operaciones", apuntó, en referencia al colombiano Gersson Rosas.

Pidiendo "pasar página" cuanto antes de este asunto para centrar todos los esfuerzos en la competición, Garbajosa reconoció que "Juancho está triste". "Está pasando por un momento difícil, hizo el desfile olímpico con su hermano y diez minutos antes de la reunión para inscribir a los 12 jugadores se quedó fuera. Es un golpe muy duro. Yo me siento decepcionado y triste, no han sido honestos con los tiempos", lamentó, recalcando también el "compromiso absolutamente emocionante" tanto de Hernangómez como de López-Arostegui, cuya participación no es segura en el debut olímpico ante Japón.