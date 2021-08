The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

Nintendo ha remasterizado en alta definición para Switch The Legend of Zelda: Skyward Sword, el juego que narraba los orígenes del protagonista, Link, y su relación con Zelda. En esta versión se ha respetado el control por movimiento del juego original, que salió en Wii hace ahora 10 años, y ahora se ha mejorado con los Joy-Con y es opcional. La aventura no transcurre en el Hyrule conocido de otros juegos sino en distintas islas flotantes que Link recorre volando sobre un pelícaro, aunque no faltan las mazmorras típicas de los Zelda. Además de una mejora gráfica y duplicar las imágenes por segundo, Nintendo ha retocado la jugabilidad reduciendo la participación de Fay y los tutoriales iniciales, para aquellos jugadores que ya estén familiarizados con el título.