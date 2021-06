Carlos Aguilera quiere poner el broche de oro a su regreso al banquillo del Promesas. Está a solo una victoria (incluso un empate tras la prórroga sería suficiente) de conseguir un logro que en el mes de enero ni imaginaba. Avisa del potencial del Mirandés B y apunta la que cree que será la clave: «Ser nosotros mismos».

¿Se imaginó en enero estar a un partido del ascenso y además jugarlo como local?

Cuando cogimos al equipo, el ambiente era tan raro y tan difícil que el ascenso evidentemente no era el objetivo. La idea era competir y salvar los muebles, asegurar la permanencia. Pero conseguimos dejar una plantilla competitiva y sobre todo muy comprometida y seria. Con el paso de los partidos empezamos a ilusionarnos, aunque el principio se veía muy lejos. Fue hace dos meses cuando empezamos a pensar que era posible. Una vez remangados vamos a tratar de rematarlo, aunque va a ser muy difícil.

¿Qué ventaja supone jugar en casa?

Todos los partidos de fútbol hay que competirlos y jugarlos, pero si te dan a elegir en una final es obvio que prefieres jugar como local. Decir otra cosa es engañarnos, aunque eso no significa que esté ya hecho.

El Mirandés B viene de ganar en El Montecillo y La Eragudina, algo que no está al alcance del cualquier equipo.

Eso no es producto de la casualidad. Eso demuestra que es un equipo muy competitivo que es capaz de adaptarse a todas las situaciones del juego y a cualquier escenario, por lo que en Castañares no va a ser menos.

Un empate después de la prórroga le daría el ascenso a su equipo. ¿Ha sopesado esta opción?

Ni se me ha pasado por la cabeza porque habría que esperar muchos minutos. Es un partido que, en principio, será de 90 minutos y si hay empate se irá hasta los 120, pero no se puede jugar con esa circunstancia porque es demasiado tiempo.

¿Qué significaría a nivel personal el ascenso?

En el plano personal sería alcanzar un objetivo importante. Uno se pone metas y sería lograr una de ellas (...).

