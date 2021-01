La Catedral pierde 290.000 visitantes

El Año Santo Compostelano, el Año Jubilar del templo gótico y los ochocientos años de la Catedral tendrán que esperar turísticamente hablando. El cierre perimetral de Castilla y León mantiene en 2021 la basílica cerrada como lleva desde finales de octubre (salvo el puente de los Santos), cuando se estableció la restricción de movimientos. Las tres efemérides que concentra el templo gótico no impulsarán la visita cultural, nos tememos, mientras continúe el estado de alarma o al menos el Cabildo no contempla reabrir la Catedral de momento hasta Semana Santa: «Intentaremos abrir en cuanto podamos y dadas las últimas noticias no sabemos si lo haremos cuando finalice el cierre perimetral de la región o antes, para que puedan visitarla los castellano y leoneses. El pulso del regreso, supongo, lo tomaremos en Semana Santa si las circunstancias lo permiten», apunta Juan Álvarez Quevedo, responsable de Turismo del Cabildo Catedralicio.

La pandemia está trastocando los planes del año que acaba de comenzar, como ya lo hizo durante 2020. Aunque los meses que la Catedral estuvo abierta mantuvo una afluencia «bastante normal» teniendo en cuentas las reducciones de aforo, sumando los 5 meses cerrada ha reducido las visitas un 77% con respecto a 2019. El año pasado visitaron el templo 83.771 personas, mientras que el ejercicio anterior lo hicieron 371.839.

Sin embargo, desde el Cabildo mantienen «el ánimo y la esperanza» en 2021 y, aunque tenga que seguir clausurada varias meses, creen que la repercusión de la exposición de Las Edades del Hombre no solo ayudará a remontar sino que hará superar las cifras de 2019: «Si sumamos la muestra al empuje del Año Santo, el Año Jubilar y los 800 años de la colocación de la primera piedra deberíamos tener más visitas que el último año ‘normal’», señala Álvarez de Quevedo. La muestra Lux, compartida con las sedes en Carrión de los Condes (Palencia) y Sahagún (León) se prevé que pueda inaugurarse a finales de mayo o a lo largo del mes de junio, fechas para las que el panorama de la pandemia será más optimista.

Apagar la calefacción. Mientras, la Catedral debe afrontar un ejercicio complicado ante la reducción de los ingresos por las visitas turísticas: «Obtener casi un 80% menos de ingresos repercute en los puestos de trabajo (a día de hoy están en ERTE), en las restauraciones pendientes y, especialmente, en la forma de afrontar los gastos ordinarios y extraordinarios», remarca el también vicepresidente del Cabildo.

Uno de esos gastos ordinarios que les complica la vida es el de la calefacción, que se están planteando apagar en la zona de la nave central, donde se han celebrado los cultos de Navidad: «Estamos todavía estudiándolo porque si se enfría la Catedral luego cuesta mucho recuperar la temperatura. Pero por otro lado sería un modo de ahorrar ya que el culto no volverá allí hasta Semana Santa».

Otro aspecto «tocado» por la reducción de ingresos es la rehabilitación del sepulcro de Alonso de Cartagena en la capilla de la Visitación, el de Fernando Díaz de Fuentepelayo en la capilla de Santa Ana, las rejas de la capilla mayor (nave central), el saneamiento del patio de Pellejería o las vidrieras de la capilla de los Condestables.